„O oră în Bucea este mai rea decât opt luni în Afganistan”. Confesiunile unui mercenar american în Ucraina

Theodor Verona este unul dintre voluntarii Legiunii Străine din Ucraina. El are 32 de ani. A servit timp de cinci ani în US Marine Corps, specialitatea sa militară fiind cea de mortier. Botezul său de foc a fost în Afganistan. A sosit în Ucraina aproape imediat după începerea războiului – imediat ce a putut ajunge din Mexic, unde locuiește. Verona a povestit de ce a decis să lupte pentru Ucraina, despre haosul din primele zile ale războiului și de ce este încrezător că Ucraina își va recăpăta toate teritoriile, inclusiv Crimeea.

Prima dată când am fost în Ucraina a fost în 2019. Apoi am fost impresionat de cât de patrioți sunt ucrainenii și de cât de clar văd viitorul țării lor. Am fost impresionat de Maidan Nezalezhnosti și de determinarea oamenilor de a-și reconstrui țara. În opinia mea, Ucraina urmează aceeași cale pe care au urmat-o Statele Unite în lupta pentru independență după războiul civil. A fost un război sângeros. Dar, ca rezultat, noi, ca țară, ne-am născut din nou și ne-am construit idealurile de la zero. Am urmărit Ucraina cu mare interes după Maidan, dar după călătoria mea din 2019, am început să urmăresc și mai atent situația – economia, politica. Vreau să parcurg acest drum istoric împreună cu ucrainenii și să îi ajut cât de mult pot.

Poate de aceea decizia de a mă înrola în Legiunea Străină Ucraineană a fost ușoară pentru mine – poate chiar prea ușoară. Am fost surprins de ușurința cu care am luat această decizie. Pe 24 februarie, când a început invazia, eram foarte supărat: vecinii istorici nu puteau să lase Ucraina în pace și să o lase să își decidă singură soarta – fără interferențe sau intimidări.

În ziua invaziei, i-am spus angajatorului meu din Mexic că probabil voi merge să lupt în Ucraina. Ei nu m-au crezut. Două zile mai târziu mi-am dat demisia. Plănuiam să mă înrolez în Legiunea Străină la ambasada ucraineană din Polonia. Mi-am cumpărat un bilet, am zburat în Polonia, am stat la o coadă uriașă de refugiați și mi-am dat seama că cel mai simplu era să vin la graniță și să-i conving să mă accepte.

Am făcut autostopul până la graniță, unde am fost luat de o mașină în care se mai aflau alți patru ucraineni care se întorceau acasă. Ei se îndreptau spre o țară din care nu ar fi putut ieși din cauza unei noi legi care interzice bărbaților sub 65 de ani să părăsească țara. Pentru mine, a fost o dovadă a determinării poporului ucrainean de a câștiga războiul.

Când am ajuns, în sfârșit, la centrul de recrutare, am fost întâmpinat de doi ofițeri. Nu vorbeau deloc engleză, dar s-au purtat foarte bine cu mine. Mi-au dat țigări pentru aproape o viață întreagă și îmi strângeau constant mâna. Am fost la mai multe centre de recrutare pentru că nimeni nu știa ce să facă cu mine. Într-una dintre ele, ofițerii au sunat undeva și au spus că au un american care vrea să lupte. În cele din urmă, doi ofițeri m-au luat și m-au dus la o bază din Iavoriv, în apropiere de Lviv, care era cunoscută pentru că găzduia voluntari străini. Am fost intervievat, iar militarii mi-au evaluat competențele și experiența. Se pare că am lăsat o impresie bună. Am fost repartizat imediat la o brigadă specială care urma să fie trimisă pe front în două zile la Kiev.

„Îmi tot strângeau mâna, dar nu știau ce să facă cu mine”

Aveam 25 de oameni în echipa noastră, cu o mare varietate de experiență de luptă – în haosul războiului ne-am dat seama rapid că unora le lipsea profesionalismul și curajul. Nu aveau absolut nimic de făcut într-un război de o asemenea anvergură. Nu știu cum au ajuns în unitate. Dar, în general, este adesea greu de spus până când începe lupta.

Am fost înarmați, am primit o pușcă belgiană FAL de fabricație japoneză, cu caractere japoneze pe ea. Era o pușcă de asalt de 5,56 mm cu comutator de mod semiautomat. Mi-am dat seama mai târziu că nu era cea mai bună armă pentru noroiul și frigul din Kievul încă în esență de iarnă. Pușca se bloca des, la un moment dat trebuia să o dezasamblez, să o curăț și să o montez la loc după prima împușcătură. M-am simțit ca un soldat din armata lui Washington în 1777.

„M-am simțit ca un soldat în armata lui Washington în 1777.”

Am petrecut trei zile în Iavoriv, apoi am fost trimiși la Kiev. La sosire, am avut la dispoziție o oră pentru a ne pregăti, deși înainte de asta am stat treji toată noaptea. Am încărcat arme în două camioane, care au fost folosite și de un detașament de voluntari georgieni. Unitatea georgiană era formată din persoane cu vârste cuprinse între 18 și 58 de ani și erau luptători cu adevărat formidabili, am putea spune, cu o aureolă de adevărați războinici din munți.

Nu văzusem încă nicio hartă sau raport de situație în acel moment și nici nu știam unde mergem. A fost foarte ciudat și am avut emoții. Cu cât ne apropiam mai mult de front, cu atât se auzeau mai tare bombardamentele și se puteau vedea distrugerile. Am descărcat cu aproximativ patru kilometri înainte de linia tranșeelor, am trecut prin marginea pădurii și am ajuns în sat, împingându-i pe ruși înapoi, dar apoi au existat încă rapoarte că în sat mai rămăseseră câteva unități rusești care pregăteau o ambuscadă. Din fericire, nu au reușit să facă acest lucru. Am înaintat mai departe prin pădure și bombardamentele s-au intensificat. Nu am mai văzut niciodată un bombardament atât de intens, deși eu însumi sunt un om de mortier. Erau artilerie și mortiere. Se pare că a fost de calibru 105 mm, judecând după schije și zona de impact.

Când am ajuns la tranșee, am observat imediat că acestea erau puțin adânci și insuficient fortificate. Se simțea că erau fie temporare, fie că tocmai fuseseră săpate. Au deschis imediat focul asupra noastră. Habar nu aveam unde ne aflam, pentru că nimeni nu mi-a spus nimic și nici nu am văzut o hartă; am văzut doar un orășel în fața tranșeei. Acel bombardament a fost singura dată când pușca mea a tras mai mult de un foc de armă fără să fie dezasamblată și reasamblată.

Satul Moșun de lângă Kiev. După lupte



Natura luptelor a fost foarte asemănătoare cu cea din Primul Război Mondial. Am știut imediat că va trebui să mă adaptez la astfel de condiții. Echipa noastră s-a despărțit, o treime dintre oameni au mers înainte în satul Moșun (o localitate din districtul Bucea din regiunea Kiev – n. red) pentru a echipa pozițiile pentru focul de lunetiști de acolo. În prima noapte, au fost atacuri cu focuri foarte puternice. Rușii bombardau constant clădirea în care se afla echipa noastră, iar noi i-am doborât unul câte unul. În cele din urmă, în fața casei erau peste 70 de cadavre de soldați ruși, unii dintre ei erau încă în viață și gemeau. Stăteam într-un tranșeu, într-o siguranță relativă la acel moment, dar situația se înrăutățea pentru că nu era nimeni la comandă. Pur și simplu nu știam ce să facem. Din fericire, unul dintre ucraineni știa limba engleză. Ne-a aprovizionat cu hrană și a supravegheat deplasarea membrilor echipei între tranșee. Nu a primit niciun ordin să facă acest lucru, era un soldat care a decis să ne ajute singur. A fost poreclit „Maniacul” pentru că făcea lucruri nebunești fără să țină cont de siguranța personală, dar era și un om foarte bun și politicos.

Timp de câteva zile am fost bombardați în mod constant zi și noapte. Din când în când, rușii se apropiau la mai puțin de trei sute de metri de tranșeele noastre și deschideau focul. Pușca mea se defecta ocazional. Nu puteam să fac nimic în privința asta și am ripostat doar atunci când am putut. În cea mai mare parte a timpului am stat întins pe fundul șanțului. În fiecare zi ne pierdeam luptătorii străini care dezertaseră. Fugeau noaptea în grupuri de câte doi sau trei prin pădure. Unul dintre ei, la ieșire, a avariat intenționat două mitraliere. A vrut, vedeți, să nu fie capturate de inamic. Iar după aceea ne-a fost foarte dor de acele mitraliere.

Cel mai greu moment pentru mine a fost atunci când, împreună cu alți șase oameni, am primit ordin să săpăm un șanț și să conectăm două tranșee. Ni s-a arătat poziția și am decis să săpăm fiecare câte un singur șanț pentru noi. Rușii au încercat să profite de acest lucru și au tras constant asupra noastră. La un moment dat, am văzut că o dronă rusească ne-a reperat și plutea deasupra noastră. Mi-a fost clar că erau pe cale să deschidă focul asupra noastră. Mi-am săpat groapa cât de adânc am putut, până la umeri, și m-am întins. În următoarele patru ore, artileria a bombardat cele șase tranșee mici și solitare ale noastre.

Tranșee ucrainene în martie. Locația nu este cunoscută.



Săparea chiar și a unui singur șanț nu a fost atât de ușoară: aveam două lopeți pentru șase oameni. Când nu aveam o lopată, am săpat cu mâna. În plus, uneori trebuia să ripostez cu pușca mea, care trebuia să fie demontată tot timpul. Spre deosebire de pușca de asalt Kalașnikov, aceasta avea o mulțime de piese mici. Stăteam într-un șanț, îl demontam, puneam piesele în poală și obuzele explodau tot timpul deasupra capului meu. Trebuia să mă asigur că nu pierd piesele. La un moment dat, am renunțat la ideea de a riposta, hotărând că, dacă rușii vor veni spre noi, voi lupta cu o lopată sau cu baioneta. Acelea au fost cele mai rele ore din viața mea. A fost în zilele de 13 și 14 martie.

„M-am hotărât să lupt cu o lopată sau cu o baionetă.”

Aș minți dacă aș spune că nu am fost câtuși de puțin speriată în acel moment și că nu mi-a trecut prin minte gândul de a pleca. Dar, fiind unul dintre membrii mai în vârstă ai echipei, mi-am dat seama că nu aș putea trăi cu mine însumi dacă aș face-o. În plus, am fost inspirat de ucraineni – ei nici măcar nu s-au gândit să plece nicăieri. M-am uitat la ei și m-am gândit: „Dacă ei sunt dispuși să rămână și să moară în această vizuină, atunci și eu sunt.

În cele din urmă, am primit ordin să părăsim tranșeele solitare și să ne întoarcem în cea principală, la detașament. Acolo am primit ordinul de a ataca un APC fortificat cu o mitralieră de 30 mm, care trăgea cu acest calibru uriaș în tranșeele noastre. Am ieșit toți trei și am mers prin zona ruinată a orașului în căutarea APC-ului. Am văzut cu ochii mei casele dărăpănate și, spre groaza și surpriza mea, am văzut familii întregi stând în jurul unor mici focuri în aceste case. Deci, cum aș putea să mă întorc și să fug? De îndată ce i-am văzut, am știut că nu plec nicăieri și că voi rămâne acolo până când mi se va ordona să mă retrag. Din fericire, acel APC fusese distrus de un tanc, așa că i-am dat racheta mea antitanc unui ucrainean care se afla mai departe de poziția mea.

La întoarcerea noastră pe linie, am fost anunțați că rușii pregăteau o nouă ofensivă de amploare la care urmau să participe cel puțin treizeci de companii, care se concentrau de-a lungul tranșeelor noastre și aduceau muniție. Aproape că uitasem deja de pușca mea inutilă, așa că am luat racheta și am decis că aceasta va fi singura mea lovitură. În acest moment m-am gândit din nou la posibilitatea de a scăpa. Cine putea să mă învinovățească, nu aveam nici măcar o pușcă, dar când am văzut ucraineni cu cuțite, mi-am dat seama că erau gata să măcelărească inamicul dacă ajungeau în tranșeele noastre.

„Când am văzut ucraineni cu cuțite, am știut că vor fi gata să taie inamicul dacă va ajunge în tranșeele noastre”

Din fericire, nu a avut loc niciun atac. Ucrainenii au adunat grupuri mici și au atacat pozițiile rusești din oraș. Rușii pur și simplu nu aveau organizarea necesară pentru a lansa o ofensivă. În acel moment, am crezut că era mai bine să-i lăsăm să se apropie de noi, pentru că aveam poziții bune în apărare. Maniac mi-a explicat că, atâta timp cât vom continua să-i atacăm, vor obosi și se vor speria. Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat și nu a avut loc niciun atac asupra tranșeelor noastre.

În oraș mă temeam cel mai mult de lunetiștii care puteau ajunge în tranșeele noastre. Un lunetist a reușit să ucidă un ucrainean, iar un georgian a fost rănit la umăr. Un alt civil ucrainean a fost ucis. Proiectilele i-au sfâșiat mușchii și pielea de pe spate – coloana vertebrală era vizibilă. De fapt, atunci când vezi că nu poți face nimic pentru a ajuta pe cineva, este foarte stresant și demotivant.

Cele opt luni pe care le-am petrecut în Afganistan pot fi echivalate cu o oră la Moșun. Situația din Ucraina nu seamănă deloc cu nimic în care a fost implicată America. Poate că a fost ceva similar în Irak, dar acolo insurgenții nu aveau elicoptere sau avioane.

„Cele opt luni pe care le-am petrecut în Afganistan pot fi echivalate cu o oră la Moșun”

În Afganistan, de exemplu, o persoană rănită este întotdeauna preluată de un elicopter. Într-o oră sunteți complet în siguranță. Dar în războiul ucrainean, în prima sa fază, evacuarea medicală a constat în oprirea unei mașini, urcarea ta în ea și plecarea ta sub focuri de armă.

Pe drumul spre tranșeele noastre era un întreg cimitir de vehicule civile, aproximativ doi kilometri de vehicule distruse. Nu am observat niciun simbol al Crucii Roșii pe niciunul dintre ele. Erau mașini civile obișnuite, toate pline de găuri de gloanțe și șrapnel. Nu știu cine le conducea, dar se zvonea că erau civili care cred că merită un premiu separat – pur și simplu mergeau până la tranșee, luau răniții și plecau cu viteză maximă. Dacă erai rănit în oraș, șansele de supraviețuire erau mici, mai ales dacă rana era gravă, pentru că trebuia să traversezi liniile inamice pe jos și să aștepți o mașină. În mintea unui american tipic, a fost o traumă psihologică – speram că, dacă eram rănit, nu era grav. Mi-aș fi dorit ca americanii să fi trimis în Ucraina vehicule blindate, precum cele din Afganistan, care resping gloanțele.

Am petrecut șase nopți și șapte zile în Moșun, dar mi s-au părut o eternitate. În tot acest timp am dormit opt ore. Era foarte frig, de multe ori mă trezeam în zăpadă. Ucrainenii aveau doar pături mici, dar o mulțime de biscuiți și ciocolată. Și mai erau și castraveți murați. Îmi amintesc că am băut foarte puțină apă din cauza frigului.

Mi-am amintit și de câini. Stăpânii lor fie muriseră, fie plecaseră, lăsându-și în urmă animalele de companie. Iar acești câini au dormit cu noi în tranșee – încălzindu-ne cu căldura lor. A fost o poveste neplăcută când am încercat să adâncesc un șanț în întuneric total, am băgat o lopată în pământ și acolo era un câine pe care nu l-am văzut. Toată lumea a fost foarte supărată pe mine, au crezut că am făcut-o intenționat. M-au certat în rusă și în ucraineană. Celălalt câine a fost rănit de șrapnel. Nu știu dacă a supraviețuit sau nu.

„Câinii au dormit cu noi în tranșee – ne-au ținut de cald cu căldura lor”

Când am fost retrași de pe pozițiile noastre, am mai petrecut câteva săptămâni în Ucraina. La Lviv am ajutat la instruirea recruților străini timp de trei săptămâni. A fost o experiență inspirată, mulți dintre voluntari încă mai vorbesc cu mine. Toți luptă acum – iar înainte de asta, unii dintre ei nici măcar nu aveau o pușcă în mână.

Resursele rușilor par inepuizabile. Indiferent câte tancuri și APC-uri distrug ucrainenii, altele noi sunt trimise imediat în acțiune. Și rușii au, de asemenea, o dorință ciudată de a muri. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar, din punct de vedere istoric, armata rusă nu a fost niciodată preocupată de victimele prietenești. Mulți dintre prietenii mei mi-au povestit cum companii întregi de ruși au murit instantaneu ca urmare a unui ordin idiot de a ataca o anumită poziție. La Moșun aveam trei morți, dar în fața tranșeelor noastre zăceau 60 sau 70 de cadavre de ruși. Ei, complet epuizați, mureau unul câte unul în fața ochilor mei din cauza focului de lunetist. Unul a fugit – a fost omorât, urmat de un altul – și el a fost pus la pământ. Și de atâtea ori. Mi s-a părut atunci că aveau o sursă inepuizabilă de forță de muncă. Ca persoană cu o conștiință occidentală, nu am putut înțelege acest lucru… Mulți dintre ei erau pe moarte de mult timp și nimeni nu îi ajuta. I-am auzit țipând, cerând ajutor.

Ucrainenii, pe de altă parte, sunt în general foarte preocupați unii de alții, încercând să se sprijine reciproc, salvând răniții. În același timp, ei rămân fermi pe poziții și nu părăsesc lupta. Acesta este avantajul lor. Unul sau doi ruși s-au apropiat la mai puțin de 30 de metri de tranșeele noastre. Unul dintre ucraineni a luat o rachetă americană AT4, a citit rapid instrucțiunile, a sărit pe marginea unui șanț, a țintit timp de 3-4 secunde, a tras în ei și s-a întors calm în șanț. Cu toate acestea, gloanțele zburau constant în jurul lui. El ne-a spus: „Sper că nu i-am omorât. Vreau doar să plece de aici. Nu era deloc fericit de ceea ce făcuse, nu era vorba de sadism din partea lui. Am observat deseori astfel de sentimente printre ucraineni – nu erau entuziasmați sau entuziasmați de război, dar nici nu aveau de gând să se predea.

„Un soldat a luat o rachetă americană AT4, a citit instrucțiunile, a sărit la marginea tranșeei, a tras și, la fel de calm, s-a întors în tranșee.”

Nimeni nu le pune pistolul la tâmplă, nimeni nu îi obligă, dar dacă se predau, vor înceta să mai existe ca popor. Unul dintre prietenii mei mi-a povestit cum douăzeci de soldați stăteau într-un mic șanț din unitatea lor, sub bombardamentul neîncetat al rușilor. Acest șanț trebuia să fie o diversiune de la ținte mai importante. După o săptămână, din cei douăzeci de oameni au rămas patru. Dar niciunul dintre ei nu a părăsit postul.

Printre străinii care luptă astăzi în Ucraina, majoritatea profesioniști curajoși și pregătiți (tot felul de jucători de Call of Duty care vor doar să miroasă a praf de pușcă sunt acum eliminați de ucraineni), ideea comună este că capitularea nu este o opțiune, nimeni nu va merge în gulagul rusesc. Dacă mă întorc în Ucraina, voi face orice ca să nu mă ia viu și conștient.

Străini în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei



Nu am mai fost torturat niciodată. Nu vreau să mă aflu într-o situație în care să fiu obligat să spun ceva rău despre țara mea sau despre Ucraina. Rușii știu cum să facă acest lucru și nu aș vrea să am așa ceva pe conștiință. Dacă nu reușesc să scap cu o luptă, probabil că mă voi sinucide.

Dacă ne uităm la situația din Ucraina, cred că rușii înșiși habar nu au de ce fac acest lucru. În teritoriile ocupate, un soldat rus nu poate nici măcar să meargă liniștit la un restaurant, de teamă să nu fie înjunghiat pe la spate. Ucrainenii vor rezista cu perseverență și fără milă. Acest lucru nu se va sfârși bine pentru ocupanți. Sunt sigur că Ucraina nu numai că va câștiga, dar își va recâștiga toate teritoriile, inclusiv Crimeea.

Cea mai mare teamă a mea este că Occidentul va începe să facă presiuni asupra Ucrainei și să ceară concesii din partea Rusiei. Dacă acest lucru se va întâmpla, mi-ar fi foarte rușine de țările occidentale. Am vândut deja Europa de Est înainte și după cel de-al Doilea Război Mondial și nu mi-ar plăcea să văd așa ceva. Mă îngrijorează pasivitatea și slăbiciunea europeană.

Ucraina are nevoie urgentă de arme occidentale mai moderne – acestea ar putea înclina balanța în acest război în favoarea sa. Chiar și o companie de tancuri Abrams poate distruge o masă de T-72 și T-64 vechi rusești. Principalul lucru pe care trebuie să-l rețineți este că fiecare secundă de întârziere înseamnă un ucrainean mort în plus.

