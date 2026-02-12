Peisaj dezolant la Căușeni. Un traseu a fost transformat în groapă de gunoi, cu deșeuri și pe copaci: „Rușine mare, aceasta e Europa?!”

Imagini revoltătoare au fost filmate pe un traseu din raionul Căușeni, unde acostamentul drumului, pe ambele părți, este acoperit de gunoi pe o distanță de câțiva kilometri.

Înregistrarea video, distribuită pe rețele, a stârnit un val de reacții din partea internauților, care au ironizat situația: „Drumul duce spre Europa, spre UE?!”, „Rușine mare!”, „Standarde europene”.

Deocamdată nu este clar cine se face responsabil de salubrizarea porțiunii respective de drum și dacă autoritățile locale sau cele responsabile de întreținerea traseului au fost sesizate.