Oficiali europeni îngrijorați de stadiul democrației din România: mesaje de susținere pentru George Simion

România se află sub un interes internațional major după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale, invocând motive de constituționalitate. În paralel, invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu, care a fost acuzat de legături cu Rusia, alături de ascensiunea lui George Simion, a generat reacții puternice din partea liderilor conservatori de pe continent, precum Santiago Abascal, liderul VOX din Spania, Mateusz Morawiecki, fostul prim-ministru al Poloniei și actual lider al ECR, Jacek Saryusz-Wolski, europarlamentar polonez, Charlie Weimers, europarlamentar suedez din cadrul ECR, și din partea grupului Patriots for Europe, al treilea cel mai mare grup din Parlamentul European, precum și College Republicans of America, o organizație importantă a tinerilor conservatori din SUA. Aceștia atrag atenția asupra riscurilor pe care le implică procesul democratic din România și subliniază necesitatea respectării voinței alegătorilor.

Reacții din Europa: Îngrijorări privind procesul democratic

Charlie Weimers, europarlamentar suedez din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a vorbit despre riscul blocării candidaturii lui George Simion, afirmând: „Dacă acest lucru se întâmplă, nu va mai exista un candidat de dreapta în alegerile prezidențiale din România.”

Jacek Saryusz-Wolski, europarlamentar polonez și expert în afaceri externe, a caracterizat situația din România drept un test pentru Uniunea Europeană, întrebându-se dacă grupurile de putere din UE vor interveni pentru a-l împiedica și pe Simion să își depună candidatura.

Santiago Abascal, liderul VOX din Spania, a exprimat un sprijin ferm: „Tot sprijinul meu pentru George Simion în aceste momente decisive pentru democrația din România și Europa.”

Mateusz Morawiecki, fost prim-ministru al Poloniei și actual lider al ECR, a tras o paralelă între România și alte intervenții politice din Europa, avertizând asupra pericolelor legate de eliminarea candidaților opoziției, o practică care amenință grav suveranitatea națională.

Grupul Patriots for Europe a emis o declarație prin care subliniază importanța protejării stabilității democratice a României: „Suntem alături de poporul român în apărarea democrației. Respectarea voinței alegătorilor este fundamentul unei societăți libere. Lumea urmărește cu atenție ceea ce se întâmplă.”

Sprijin din Statele Unite: „Lumea este cu ochii pe România”

Din Statele Unite, William Branson Donahue, președintele College Republicans of America, a declarat: „George Simion reprezintă o viziune curajoasă și patriotică pentru viitorul României. Să ne rugăm pentru victoria și siguranța sa.”

România, sub lupa internaționalăt

Decizia Curții Constituționale de a anula alegerile a stârnit controverse, mai ales din cauza lipsei de transparență în motivarea oficială a acesteia. În acest context, susținerea internațională crescândă pentru George Simion reflectă preocupările mai largi legate de procesul electoral din România. Rămâne de văzut cum vor reacționa autoritățile române și instituțiile europene, însă un lucru este cert: alegerile din România nu mai reprezintă doar o chestiune internă, ci au devenit un subiect de interes global.