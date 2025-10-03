Olesea Stamate, despre faptul că PAS vrea să fure mandatele Democrație Acasă: În Moldova rămâne tot mai puțină urmă de democrație

Fostul candidat independent la funcția de deputat în Parlament, Olesea Stamate, a reacționat la decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transmite Curții Constituționale (CC) constatările sale în privința Partidului Democrația Acasă (PPDA), acțiune prin care partidul de guvernământ PAS încercă să îi fure mandatele.

Politicianul a menționat că în acest caz „CEC și CC ar trebui să aibă o abordare uniformă față de toți concurenții electorali, inclusiv partidul de guvernare”.

„Democrația e democrație. Deși în Moldova rămâne tot mai puțină urmă de democrație. Urmărim”, a scris Stamate pe contul său de Facebook.