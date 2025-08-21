Olesea Stamate, despre justiția coruptă și subordonată politic: Probabil ei știu ceva ce nu știm, dar cu siguranță vom afla în scurt timp

Deputata Olesea Stamate constată că atunci cînd încrederea în concursuri este sub zero, iar rezultatul cunoscut cu mult timp înainte de finalizarea acestuia – cine se mai obosește să aplice…

Potrivit Olesei Stamate, conform legii privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, CSP poate transmite CEL MULT doi candidați, care au acumulat cel mai mare punctaj, către comisia vetting.

Este evident de ce a fost introdusă această prevedere. În cazul în care cel care acumuleaz ă punctajul maxim nu primește raportul pozitiv din partea comisiei vetting, iar celălalt candidat este evaluat pozitiv, CSP nu se află în situația unei organizări a unui nou concurs de la zero, ci poate propune să numire pe al doilea.

În cazul de față, CSP spune că așteaptă de la comisia vetting raportul pe primul candidat, nu și pe al doilea. Probabil ei stiu ceva ce noi nu stim:) dar cu siguranta vom afla in scurt timp. În funcția de viteză cu care va fi livrat raportul comisiei – vom putea trage și niște concluzii, notează deputata Olesea Stamate.

P ân ă atunci, adevărul este că la ultimele concursuri pentru funcții importante în justiție candidează c âte doi candida ți. Nimic întâmpl ător.

Când încrederea în concursuri este sub zero, iar rezultatul cunoscut cu mult timp înainte de finalizarea acestuia – cine se mai obosește ște să aplice?, se î ntreab ă deputată Olesea Stamate, candidat independent la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 287 septembrie.