Oligarhii ruşi vor fi vizaţi cu sancţiuni de 33 de miliarde de dolari

Liderul democrat al Senatului SUA, Chuck Schumer, a declarat duminică că va adăuga prevederi la un pachet de ajutor pentru Ucraina de 33 de miliarde de dolari, pentru a permite Statelor Unite să confişte bunurile oligarhilor ruşi şi să trimită banii obţinuţi din vânzarea acestora direct în Ucraina, transmite Reuters.

”Ucraina are nevoie de tot ajutorul pe care îl poate primi şi, în acelaşi timp, avem nevoie de toate activele pe care le putem pune împreună pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a spus Schumer la o conferinţă de presă la New York.

Preşedintele Joe Biden a cerut joi Congresului să aprobe o asistenţă de 33 de miliarde de dolari pentru Kiev, ceea ce ar marca o escaladare dramatică a finanţării SUA pentru Ucraina la mai bine de două luni după ce a fost invadată de Rusia.

