OMV Petrom lansează un amplu program de investiţii şi modernizare pe platforma Petrobrazi, care aniversează 90 de ani de la înfiinţare

OMV Petrom lansează un amplu program de investiţii şi modernizare pe platforma Petrobrazi, de circa două miliarde euro până în 2030, care va transforma rafinăria într-o unitate industrială modernă, capabilă să producă atât carburanţi tradiţionali, cât şi biocombustibili de ultimă generaţie, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES.

Rafinăria Petrobrazi, care aniversează 90 de ani de la înfiinţare, asigură în prezent circa 30% din necesarul de carburanţi al României şi va continua să joace un rol esenţial în sectorul transporturilor. “2024 este un an special pentru rafinăria Petrobrazi. Celebrăm 90 de ani de când punem România în mişcare şi ne pregătim pentru viitorul transportului. Tranziţia energetică înseamnă un mix de soluţii: carburanţi tradiţionali, biocombustibili şi mobilitate electrică. Iar prin investiţiile pe care le facem la Petrobrazi, de 2 miliarde de euro până în 2030, vom continua să furnizăm clienţilor noştri carburanţi de calitate şi biocombustibili”, a declarat Radu Căprău, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Rafinare şi Marketing. OMV Petrom a anunţat recent decizia de a investi circa 750 de milioane de euro pentru o instalaţie de producţie combustibili sustenabili pentru aviaţie (SAF) şi motorină din surse regenerabile (HVO) şi două instalaţii pentru producţia de hidrogen verde. Astfel, începând cu anul 2028, compania va putea furniza anual până la 250.000 de tone de biocombustibili.

În plus, vor continua investiţiile pentru modernizarea şi eficientizarea proceselor curente, ceea ce va reduce amprenta de mediu a rafinăriei. Compania vizează reducerea intensităţii emisiilor de carbon ale rafinăriei cu peste 15% până în 2030 comparativ cu anul 2019. De asemenea, compania susţine proiecte sociale cu impact pentru viaţa comunităţilor din Prahova, din domeniile sănătate, educaţie şi mediu, cum ar fi modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, renovarea şi eficientizarea energetică a şcolilor – România Eficientă, împăduriri – România Plantează pentru Mâine. În ultimii 3 ani, valoarea acestor proiecte s-a ridicat la peste 10 milioane de euro.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 41 milioane bep în 2023. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării sub două branduri – OMV şi Petrom. OMV Petrom este o companie în care, la sfârşitul anului 2023, acţionarii români deţineau peste 43% din acţiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, 20,7%, iar 22,5% deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 5,6% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti. OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu circa 42 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2023. În aceeaşi perioadă, compania a investit aproximativ 18 miliarde de euro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!