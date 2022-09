Op-Ed. De ce Suedia a ales un guvern conservator de dreapta. Adevărul pe care neomarxiștii nu-l spun

Țara mea tocmai a votat un guvern de dreapta. Cele aproape 500 de atentate cu bombă din 2018 încoace ar putea avea ceva de-a face cu asta.Țara mea tocmai a votat un guvern de dreapta. Cele aproape 500 de atentate cu bombă din 2018 încoace ar putea avea ceva de-a face cu asta.

Ieri dimineață, suedezii s-au trezit cu oștire care le-a devenit mult prea familiară: În timpul nopții, bombe puternice au explodat în clădiri de apartamente din două orașe diferite din sudul Suediei.

O persoană a fost grav rănită în Åstorp, unde un martor a declarat presei: „Oamenii țipau și plângeau. Părea atât de ireal”. Un locuitor a declarat pentru Radio Suedia că băiatul său de 7 ani a intrat în dormitor țipând, în timp ce explozia a făcut ca apartamentul lor să se cutremure.

În Helsingborg, explozia a fost atât de puternică încât, potrivit poliției, mașinile parcate în apropiere au fost distruse. Încă nu este clar dacă atentatele au legătură între ele sau cine se află în spatele lor.

Din 2018, au avut loc aproape 500 de atentate cu bombă – da, atentate cu bombă – în ceea ce este cunoscută ca fiind una dintre cele mai stabile societăți din lume .

Nu este vorba doar de o problemă de bombardament. Există și împușcături.

Suedia, care are o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, are cel mai mare număr de împușcături mortale pe cap de locuitor dintre cele22 de țări europene. Patruzeci și șapte de persoane au fost împușcate mortal până acum în acest an, ceea ce, deși este departe de nivelurile americane de omucideri prin împușcare, este extrem pentru Europa. Alte țări europene au ajuns să privească Suedia cu groază.

Poate fi șocant pentru americani să afle că în Suedia – țara lui IKEA, Spotify și Greta Thunberg – toate acestea se întâmplă. Poate că motivul pentru care nu știți despre asta este realitatea inconfortabilă a modului în care am ajuns aici.

Printre suspecții de împușcături, 85 la sută sunt imigranți de prima sau a doua generație, potrivit ziarului Dagens Nyheter, în condițiile în care cartierele de imigranți au devenit focare de infracțiuni comise de bande. Comisarul poliției naționale, Anders Thornberg, a descris violențele ca fiind „un tip de brutalitate cu totul diferit de cel pe care l-am mai văzut până acum”, iar adjunctul său, Mats Löfving, a declarat că 40 de clanuri criminale operează acum în întreaga țară. Înspăimântătoare sunt „jafurile umilitoare”, care vizează copiii și tinerii, în care victimele sunt supuse de către atacatori la tratamente degradante, cum ar fi urinarea. Chiar săptămâna aceasta, patru bărbați au fost condamnați pentru că au jefuit, bătut și urinat pe un tânăr de 18 ani, care a fost, de asemenea, filmat de către torționarii săi .

Acesta este motivul pentru care, pentru prima dată în istorie, criminalitatea a apărut ca o prioritate principală în rândul alegătorilor înainte de alegerile generale de la sfârșitul săptămânii trecute. Suedezii și-au exprimat clar îngrijorarea duminică, când au acordat partidului anti-imigrație cel mai puternic din țară peste 20 % din voturi.

Democrații Suedezi, sau SD, este în prezent al doilea partid ca mărime din parlament și cel mai mare partid din blocul de dreapta, obținând mai multe voturi decât partidul tradițional de centru-dreapta, Partidul Moderat. (Rămâne de văzut dacă Ulf Kristersson, liderul Moderaților, poate forma un guvern cu sprijinul SD, respectându-și în același timp promisiunea de a nu permite partidului să intre în coaliția guvernamentală).

Deci, cum a reușit electoratul suedez, renumit ca fiind liberal , să aducă la putere un partid dreaptă? Într-un cuvânt: negare.

Ca răspuns la problemele din ce în ce mai mari ale Suediei legate de violența bandelor și de tulburările sociale din suburbiile de imigranți, strategia guvernului a fost, timp de mulți ani, să nege cât de gravă a devenit situația. Între timp, acei oameni care au observat problema – dintre care mulți făceau parte din clasa muncitoare – și au vorbit despre siguranța lor diminuată au fost acuzați de rasism de către politicienii de frunte, presa mainstream și elitele culturale. Un singur partid politic nu a făcut acest lucru: SD. Și, alegeri după alegeri, au câștigat din ce în ce mai mult sprijin popular.

Aceasta este o poveste despre ceea ce se întâmplă atunci când cei care conduc lucrurile vor să evite să se confrunte cu consecințele acțiunilor lor.

Prea periculos pentru camionul de înghețată

Populația suedeză născută în străinătate s-a dublat, ajungând la 20 % din 2000. Nicio altă țară nu a primit mai mulți imigranți pe cap de locuitor în timpul valului de migrație din 2015 – din țări precum Siria, Irak și Afganistan. Aproape 23 la sută dintre adulții suedezi s-au născut în străinătate. (La apogeul imigrației americane, în 1890, această statistică a fost puțin mai mică de 15 la sută). Iar cei mai mulți solicitanți de azil au fost bărbați. În 2015, de exemplu, 70 la sută dintre cei care au căutat refugiu în Suedia au fost bărbați.

Mulți imigranți s-au integrat bine în societatea suedeză, dar prea mulți au ajuns în suburbii segregate, unde șomajul este ridicat și criminalitatea este galopantă. Într-o zonă precum Rosengård din Malmö, de exemplu, rata de participare a adulților la forța de muncă este mai mică de 50 %, iar 21 % dintre gospodării depind de ajutorul social.

Suedia este unul dintre cele mai generoase state sociale din lume: Deși aceste cartiere sunt marcate de un nivel ridicat al șomajului, nu există lipsuri materiale la nivel american. Asistența medicală este oferită doar la un cost simbolic. Îngrijirea dentară este gratuită pentru oricine sub 19 ani, la fel ca și școlile și universitățile. Acoperirea serviciilor sociale este universală.

Cu toate acestea, poliția se străduiește să mențină controlul asupra a aproximativ 60 de cartiere cu majoritate de imigranți – etichetate oficial drept „zone vulnerabile” – unde bandele și clanurile concurează cu statul pentru autoritatea locală. În unele dintre aceste cartiere, cum ar fi Gottsunda din orașul universitar Uppsala, serviciul poștal a fost nevoit să anuleze livrările din motive de securitate. UPS a încetat temporar să livreze colete în Rosengård în 2019.

În luna ianuarie a acestui an, televiziunea publică suedeză SVT a vizitat cartierul Tjärna Ängar din Borlänge, cea mai nordică zonă vulnerabilă din Suedia. Aceștia au fost ținta unor aruncări de pietre în prima lor noapte și s-au întâlnit cu această cerere: „Nu vorbiți de rău de Tjärna Ängar.” Asta s-a întâmplat la doi ani după ce camionul cu înghețată și-a anulat oprirea în Tjärna Ängar din motive de securitate. Livrările de ziare de dimineață devreme au fost anulate din același motiv. Astfel de anulări sunt de obicei temporare, dar pot avea totuși efecte semnificative asupra cartierelor vulnerabile: De exemplu, în unele părți ale suburbiei vulnerabile Tensta din Stockholm, parcarea a fost haotică timp de nouă luni, între 2016 și 2017, deoarece zona a fost considerată nesigură pentru agenții de circulație .

De ani de zile, șoferii de ambulanță și pompierii trebuie să aștepte escorta poliției înainte de a intra în anumite cartiere. „Știu că este un subiect sensibil și controversat”, mi-a declarat Gordon Grattidge, șeful sindicatului șoferilor de ambulanță, într-un interviu din 2017. „Dar pentru noi este într-adevăr o interdicție, deoarece avem directive de a nu intra în situații periculoase.” Un alt paramedic a declarat presei anul trecut: „Deoarece lucrăm în zone vulnerabile, știm cum unii oameni nu au niciun respect pentru viețile altora. Nu dau doi bani pe faptul că suntem paramedici„.

Apoi, mai sunt și atentatele cu bombă. În urmă cu câțiva ani, grenadele de mână au început să apară în rândul bandelor criminale din Suedia. Acum, bombele sunt adesea bombe artizanale artizanale.

În toamna anului 2019, un grup de polițiști din New Jersey a călătorit la Stockholm pentru a afla despre atentate la fața locului. „Am fost șocat de utilizarea grenadelor în Suedia”, a declarat Rick Fuentes, fost superintendent al poliției de stat din New Jersey, pentru Svenska Dagbladet. „Am lucrat în cadrul poliției timp de 40 de ani și nu am auzit sau văzut niciodată așa ceva”.

În acel moment, utilizarea de explozibili în rândul bandelor criminale din Suedia atinsese niveluri pe care poliția le-a descris ca fiind unice, nu numai pentru Suedia sau Europa, ci pentru orice țară din lume care nu se afla în război.

După ce o bombă deosebit de puternică a explodatîntr-o clădire rezidențială din Östermalm, o zonă bogată din centrul orașului Stockholm, în ianuarie 2020, o victimă a povestit presei cum se uita la Netflix când explozia l-a aruncat la podea. Jumătate din urechea stângă i-a fost spulberată; câteva luni mai târziu, încă suferea de auz redus. Cei doi copii ai săi au fost atât de speriați de atac, încât de atunci refuză să mai doarmă lângă fereastră.

„Este îngrozitor. Locuiesc în Suedia de 35 de ani și nu am mai trăit niciodată o astfel de situație. Timp de două, trei ore, am fost surd, nu am putut auzi nimic”, a declarat un locuitor al unei clădiri care a fost vizată în Husby, la puțin peste o săptămână. Aproximativ 50 de persoane au trebuit să fie evacuate din clădire, iar acestea au descris ceea ce arăta ca o „scenă de război” – o alegere foarte frecventă a cuvântului folosit de cei care au experimentat direct bombardamentele din Suedia.

Deoarece majoritatea atentatelor cu bombă nu ajung niciodată în instanță – dovezile sunt literalmente aruncate în aer, iar un puternic cod al tăcerii marchează scena bandei suedeze – a fost dificil să se afle motivele din spatele fiecărui atac. Dar când jurnaliștii au analizat verdictele juridice în astfel de cazuri între ianuarie 2018 și ianuarie 2020- 20 de detonări care au implicat 32 de autori- au găsit motive care variază de la tentativă de crimă, extorcare și răzbunare pentru infidelitate. De asemenea, ei au observat că nu toate exploziile au legătură cu scena bandei, deși cele mai multe sunt.

Atentatele cu bombă au fost îndreptate în principal asupra unor obiecte – cum ar fi mașini și clădiri – și nu asupra unor persoane, ceea ce explică de ce nu au existat mai multe morți. Cu toate acestea, printre victime se numără o fetiță de 4 ani care a fost ucisă într-un atentat cu mașină capcană în Göteborg (2015); un băiat de 8 ani care dormea când o grenadă de mână a fost aruncată în apartamentul în care stătea în Göteborg (2016); și un bărbat de 63 de ani care a ridicat o grenadă de mână care zăcea pe stradă într-o suburbie a orașului Stockholm, crezând că este o jucărie (2018). În 2019, o studentă în vârstă de 23 de ani din orașul universitar Lund a suferit răni grave la nivelul feței atunci când a trecut întâmplător pe lângă un magazin când o bombă a explodat într-un coș de gunoi de afară. Vederea ei a fost redusă la 2 la sută. Ea a declarat presei într-un interviu că încă nu îndrăznește să treacă pe lângă coșurile de gunoi.

Criminologul suedez Amir Rostami a descris epidemia de atentate din Suedia ca fiind parte a unui ciclu de violență între bandele criminale, care datează de aproximativ 15 ani: „Mai întâi au tras în picioare și în spate, apoi au început să se împuște între ei, apoi au fost mai multe împușcături, execuții pure și umilirea victimelor. Acum avem cantități extreme de explozii” , adeclaratel pentru ziarul DN în 2019.

A fost considerat de prost gust să se sugereze că imigrația și integrarea eșuată au dus la probleme grave cu criminalitatea

Pe măsură ce această evoluție s-a accelerat, a fost considerat de prost gust să se sugereze că imigrația și integrarea eșuată au dus la probleme grave cu criminalitatea – sau chiar că infracționalitatea era o problemă în creștere. Acest lucru s-a schimbat în toamna anului 2020, când premierul de atunci, Stefan Löfven, din partea social-democraților, partidul de stânga care a fost forța dominantă în politica suedeză în ultimul secol, a recunoscut ceea ce toată lumea știa: că imigrația a afectat negativ criminalitatea. Succesorul său, prim-ministrul Magdalena Andersson, a reluat acest lucru în recenta sa campanie electorală. „Nu recunoaștem Suedia noastră”, a spus ea, și a subliniat că guvernul său a limitat fluxurile de migrație în țară.

Mulți alegători au considerat, evident, că a fost o trezire cam târzie.

‘Suedia este mai sigură ca niciodată’

Atunci când au început să apară povești despre bandele de infractori și atacurile asupra persoanelor care intră în cartierele de imigranți, denumite uneori „zone interzise”, o agenție guvernamentală a început o campanie de PR pentru a le redenumi „zone go-go”. Guvernul a fost ajutat de presa suedeză de stânga. În 2015, pagina editorială a publicației Dagens Nyheter, de exemplu, a afirmat că persoanele care își exprimă îngrijorarea cu privire la criminalitate sunt „negaționiști ai siguranței” și i-a comparat cu negaționiștii climei. Publicația social-democrată Aftonbladet a afirmat în 2017 că ideea că Suedia trebuie să recruteze mai mulți polițiști este „populism în cel mai rău caz„, având în vedere că „criminalitatea este în scădere„.

Între timp, legătura dintre imigrație și criminalitate a fost transformată într-un subiect tabu.

Nu este nevoie ca autoritățile să publice statistici privind imigranții și criminalitatea, deoarece ideea în sine este rasistă

Aftonbladet, de exemplu, a susținut că nu este nevoie ca autoritățile să publice statistici privind imigranții și criminalitatea, deoarece ideea în sine este rasistă. Premierul de atunci, Stefan Löfven , a reiterat aceeași idee atunci când a fost întrebat dacă imigrația a afectat nivelul criminalității. „Ar trebui să acționăm împotriva a ceea ce este greșit și criminal, indiferent de context și de cauză. Nu vreau să leg infracționalitatea de etnie”, a declarat el în 2020 – ca și cum nu ar fi existat întrebări legitime cu privire la modul în care politica de imigrație a guvernului său a afectat infracționalitatea.

Deoarece consecințele integrării eșuate – cum ar fi criminalitatea între bande și tulburările sociale – au fost mai acute în zonele mai puțin bogate, aceasta a făcut posibil ca elitele să ignore problemele mai mult timp decât ar fi putut să o facă o mare parte a electoratului. În rândul progresiștilor, cum ar fi cântăreața de operă Malena Ernman – acum poate cunoscută mai ales ca mama Gretei Thunberg -, ideea că „Suedia este mai sigură ca niciodată” a devenit un slogan și o emblemă a apartenenței politice.

Între timp, aceste elite au respins orice critică la adresa imigrației pe scară largă ca fiind „rasistă„. Redactorul politic al paginii editoriale Aftonbladet, Karin Pettersson, de exemplu, a afirmat în 2014 că nu-și putea imagina nici măcar un argument în favoarea scăderii imigrației care să nu fie rasist. Chiar și în 2021, în timp ce problemele Suediei deveniseră prea evidente, editorialistul Jan Guillou de la Aftonbladet a susținut că avertismentele privind violența bandelor erau o chestiune de rasism: „Pentru publicul suedez, căzile de baie alunecoase constituie astfel o amenințare considerabil mai mare decât bandele de adolescenți înarmați care au ambiția de a se împușca între ei.” În 2020, o persoană a murit într-o cadă de baie în Suedia, în timp ce 48 au fost victime ale unor omucideri prin împușcare, potrivit statisticilor oficiale.

„Tot ce vreau este ca copilul meu să nu fie răpit și să nu facă pipi pe el

În acest moment, oamenii obișnuiți îi condamnă pe alegătorii suedezi – sau cel puțin pe cei 20 de procente care au optat pentru democrații de dreapta din Suedia – ca fiind rasiști. SD, fondat în 1988, are într-adevăr rădăcini în cercurile de dreapta. Potrivit unei cărți albe publicate de partid de către un istoric „independent” (care s-a dovedit a fi fost membru), un număr semnificativ de fondatori ai SD au avut legături cu mișcările naziste sau fasciste. Iar scandalurile continuă să zguduie partidul, pe măsură ce candidații individuali sunt demascați ca având opinii rasiste.

Dar partidul a fost reformat de la începuturile sale ca mișcare marginală de extremă dreapta. SD a dat afară în mod sistematic membrii care au exprimat opinii rasiste, inclusiv a eliminat întreaga sa aripă de tineret. Programul partidului de astăzi este cel al unui partid național populist tipic scandinav – și astfel de partide au făcut deja parte din guverne și au susținut guverne în alte țări scandinave.

A-i cataloga pe votanții partidului drept „rasiști” înseamnă, de asemenea, a înțelege greșit Suedia și ceea ce li s-a cerut suedezilor să normalizeze.

Prietenii care au copii în vârstă de adolescență și douăzeci de ani îmi spun că teama de criminalitate modelează viața copiilor și a prietenilor lor. Într-adevăr, alegerile simulate în școli în această lună au arătat că adolescenții înclină acum spre dreapta, majoritatea votând pentru partide din blocul de dreapta, inclusiv 21 la sută pentru SD.

Aceasta nu este o problemă care se limitează la stereotipul nemulțumiților „perdanți ai globalizării”. Valul de criminalitate i-a determinat pe alegătorii suedezi – bogați și săraci – să se îngrijoreze cu privire la cea mai elementară dintre nevoi: siguranța celor dragi, într-un mod în care pur și simplu nu obișnuiam să o facem.

Așa cum mi-a spus o cunoștință zilele trecute, când vorbeam despre alegeri: „Tot ce-mi doresc este ca copilul meu să nu fie răpit și să nu facă pipi pe el.”

Ulf Kristersson, liderul Partidului Moderat, și Ebba Busch, liderul Creștin-Democraților – cele două partide din centrul blocului de dreapta – au remarcat într-un editorial recent că Suedia a răspuns amenințării la adresa securității sale globale cu o ofertă istorică de aderare la NATO. Dar, au întrebat ei: „De ce va fi nevoie pentru ca Suedia să abordeze în mod serios marile amenințări interne cu care ne confruntăm astăzi?” Ei au avertizat, de asemenea, că „criminalitatea se apropie de niveluri care amenință sistemul [democratic]”.

Au dreptate.

Zonele „vulnerabile” ale Suediei s-au transformat în enclave care amenință idealurile, valorile și chiar capacitatea statului suedez de a menține ordinea. Controlul bandelor amenință, de asemenea, siguranța și limitează libertatea celorlalți imigranți, îngreunând viața tuturor celor care încearcă să se integreze în societatea suedeză.

Aceasta nu este nimic mai puțin decât o amenințare la adresa democrației suedeze. Este timpul ca opoziția suedeză să ia atitudine pentru a face față acestei amenințări – chiar dacă este cu sprijinul Democraților Suedezi.

Sursa: commonsense.news, Traducere TIMPUL

