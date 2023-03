OpenAI lansează GPT-4, o inteligență artificială multimodală despre care susține că este de ultimă generație

OpenAI a lansat un nou model AI puternic pentru înțelegerea imaginilor și a textelor, numit GPT-4, pe care compania îl numește „cea mai recentă etapă în efortul său de a scala învățarea profundă”. GPT-4 este disponibil astăzi utilizatorilor plătitori ai OpenAI prin intermediul ChatGPT Plus (cu o limită de utilizare), iar dezvoltatorii se pot înscrie pe o listă de așteptare pentru a accesa API-ul.

Prețul este de 0,03 USD per 1.000 de „token-uri prompt” (aproximativ 750 de cuvinte) și 0,06 USD per 1.000 de „token-uri de completare” (din nou, aproximativ 750 de cuvinte). GPT-4 poate genera text și poate accepta imagini și intrări de text, iar performanțele sale sunt la nivel „uman” în diferite benchmark-uri profesionale și academice. GPT-4 a fost antrenat folosind date publice disponibile și date pe care OpenAI le-a licențiat.

În plus, GPT-4 poate înțelege imagini, putând descrie și interpreta imagini relativ complexe. Această abilitate de înțelegere a imaginilor nu este încă disponibilă pentru toți utilizatorii OpenAI, dar este testată în prezent cu un singur partener, Be My Eyes.

