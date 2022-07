Opinie. Am auzit de la toți prietenii mei de la Facultatea de Matematică și Informatică a USM de şpăgarul Topală care iubea cea mai grasă mită

Iata l-am vazut la fata in sfarsit si pe ministru Educatiei Topală. Slava lui a mers inaintea numelui inca de pe vremea cand faceam a doua facultate. Inca de pe atunci am auzit de la toti prietenii mei de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universitatii de Stat de şpăgarul Topală care iubea cea mai grasa mita.

Iar acum Topală s-a apucat sa reformeze sistemul educatiei si din mai multe universitati sa faca doar cateva. Da, reformarea sistemului edicatiei de mult este nai mult decat necesar, dar in primul rand prin elaborarea unor curicule actuale si practice, prin elaborarea unor noi concepte si metodologii, prin investitii in educatie.

Sefa lui a inchis scolile si a purtat copii pe drumuri anevoioase iarna, iar el inchide universitatile. Omul si PAS ne vorbeste de eficienta si reducerea cheltuielilor bugetare. Bine, fartatilor, da poate incepeti de la aparatul administrativ? Voi de ce in loc sa micsorati numarul ministerelor si ministrilor i-ati marit? De ce pe vremea voastra numarul functionarilor s-a marit cu 15%? Tare va mai rupeti voi in fund solutionand problemele norodului oropsit. Din cafea si Facebook nu iesiti ori de care da cineva de voi.

Bine, ne intoarcem la Topală. Este undeva un studiu, un calcul, un plan care explica rationamentele de ce anumite institutii de invatamant sunt fuzionate, trecute in subordinea altora si nu altele? De ce de exemplu Universitatea Agrara de Stat, una din cele mai vechi, trebuie sa treaca sub Universitatea Tehnica? Parca suntem stat agrar sau ce pupaza? Da, aceasta universitate trebuie reformata, modernizata, creata anumite specialitati si ca facultati ce ar coresounde realitatilor moderne si necesitatilor statului, dar nicidecum lipsita de autonomie si trecuta in subordinea altei universitati. Da, anumite universitati sunt doar de forma si un fel de masini de facut bani, dar in aceasta lista au nimerit si universitati cu traditii si cu specific, care in opinia mea nu pot trece in subordinea altora.

Foarte multe intrebari, insa diavolul se ascunde in detalii.

La briefingul de presa, Topală s-a scapat cu vorba.

Deci ce zice el despre imobilele universităților lichidate ce vor trece în gestiunea universităților „mamă”?

„Noi trebuie să ne asigurăm ca nicio proprietate din domeniul educației să nu fie utilizat decât în domeniul educației, iar în situația în care, unele proprietăți nu sunt necesare domeniului educației, atunci, în urma procedurilor clare, care pot fi de a vinde, de exemplu, o construcție sau un lot, acești bani să fie utilizați, din nou, în educație, iar pentru aceasta noi ne vom asigura din toate punctele de vedere.” Aha! Dar cine va hotari si dupa ce criterii care imobile sunt necesare domeniului educatiei si care nu?

Dupa ce „baietii buni” si-au dat seama ca s-au scapat cu vorba, Ministerul Educației s-a grabit sa publice informatia că această declarație a ministrului Topală ar fi un FALS.😂

https://edu.gov.md/ro/content/stop-fals

Bre, voi sunteti nebuni? Adica sefu’ vine cu declaratia asta si tot pe urma Ministerul declara ca e un fals? De unde v-ati luat mediocrilor pe capul bietului popor?

Stati oleaca ca asta nu e tot. E plina de acum tara de vorbe ca saptamana asta a fost o ședință a rectorilor, cu participarea ministrului Educației, Topală. După ce i-ar anunțat pe rectori că se lichidează majoritatea universităților, Topală i-a avertizat pe șefii de instituții superioare de învățământ „să nu comenteze nimic în presă”. Altfel spus, le-a spus să-și țină limba după dinți, dacă nu vor să aibă probleme in plus. Exact în spiritul democratiei si transparentei, asa precum se cere pentru un stat demn de a fi a fi candidat la UE.

Si ultima cireasa de pe tort: targul e plin cu alte zvonuri si tare vreau sa aflu cat mai curand daca sunt veridice si nu pur si simplu profesorii de la Agrara s-au pornit la atac sa isi apere Universitatea, precum ca Fundația Soros în Moldova își va schimba sediul, lărgindu-si considerabil spațiul și infrastructura si va prelua mai bine de jumătate din teritoriul și clădirile Universității Agrare, care va fi lichidată.😏 Tranzacția trebuie să aibă loc până la sfârșitul acestui anului 2022, pentru ca în 2023 să se facă lucrări de modernizare pentru echipa extinsă a Fundației Soros. Tot acolo chipuri trebuie să treacă și unele ONG-uri pro-guvernamentale, care au convins președintele țării, pe MS, că ei au nevoie de un parc în preajmă pentru relaxare și creativitate. Daca acest lucru e adevarat, noi vom vedea in curand.

Țara asta se transformă într-o parodie de prost gust si un laborator pentru experimente sociale pe proprii cetateni. Cum ne asternem asa dormim. Ce alegem, aceea avem! Hai succese, dragi moldoveni, in drumul spre integrare europeana!

Inna Virtosu