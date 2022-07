Opinie. Iurie Reniță: Revenirea la „vremurile bune” de tristă faimă

Am rămas perplex și consternat când am citit informația deputatului D. Alaiba despre organizarea unei întrevederi a reprezentanților partidului PAS cu diaspora din SUA la ambasada noastră din Washington, D.C. Dacă cei de la PAS nu cunosc, atunci ar trebui să-i informeze actualul ministru al Justiției (poate chiar și șefa comisiei parlamentare juridice) că legislația în vigoare interzice organizarea și desfășurarea întâlnirilor reprezentanților partidelor politice în sediile misiunilor noastre diplomatice. Deoarece ni se spune că e vorba de întâlnirea diasporei cu „deputații din parlament”, atunci să ne clarificăm, după cum urmează: N. Gavriliță – știm cu toții cine este și ce funcție deține în PAS; Artur Mija – secretar general PAS; Petru Frunze – e cumva de la partidul „Șor” și nu de la PAS?; Ana Calinici și Marina Morozova – sunt cumva de la blocul PSRM/PCRM și nu de la PAS?; Adrian Baluțel – e cumva și el de la „Șor” și nu de la PAS? De ochii lumii ar fi putut include în „delegația parlamentară” și reprezntanți de la PSRM (Vasile Bolea), de la PCRM (Oleg Reidman) și de la „Șor” (Reghina Apostolova) – toți fluenți în engleză. În acest caz chiar că aveam o întâlnire cu deputații parlamentului. Dacă își dorea atât de mult PAS-ul să-și prezinte „Raportul anual de activitate” în fața diasporei din SUA, putea să închirieze un spațiu, 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐜 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭 (𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐬̦𝐭𝐫𝐢) 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟏𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢!

Având în vedere experiența deja acumulată anterior, poate de azi încolo Ambasada noastră din SUA ar trebui să trimită, inițial, pentru „aprobare”, corespondența diplomatică la sediul PAS, precum în perioada lui Plahotniuc o făcea faimoasa „diplomată de carieră” Cristina Bălan sau cel de la Moscova, „diplomatul de carieră” în anabolizante Neguța? Din păcate se adeverește ceea ce am avertizat nu o singură dată: PAS-ul deja se identifică cu statul și cu toate instituțiile acestuia. Parcă am mai trecut prin așa ceva: și în perioada sovietică, și în cea post-sovietică, și acum același lucru. Ce are să ne spună cu acest caz ministrul de Externe Popescu și noul ambasador de la Washington Viorel Ursu (și acesta tot „diplomat de carieră” ca cea de la PDM), care, prin lege, sunt obligați să interzică întâlnirile partinice în sediile misiunilor noastre diplomatice ?

Mai e în vigoare această restricție clară a MAEIE sau a fost valabilă doar pentru acea perioadă, iar în prezent avem „vremuri bune”? Vă recomand insistent să citiți acest articol.

Altfel chiar revenim la timpurile de tristă faima din perioada lui Voronin, Plahotniuc și Dodon. Este o nouă mostră a impertinenței și aroganței PAS-ului. Oare această abordare e una pro-europeană, în rezonanță cu standardele cele mai avansate ale UE în domeniul democrației și valorilor europene, spre care pretinde PAS că ne conduce cu „înțelepciune și responsabilitate”? Ei, cum să nu se contamineze „deputații parlamentului” de la șefa informală a PAS-ului?

𝑷.𝑺. Deoarece întrevederea PAS-ului la sediul ambasadei noastre din SUA cu diaspora este una ilegală și deoarece aceasta va avea loc în ziua de marți, 19 iulie 2022, îi dorim (sincer și cu profundă recunoștință) doamnei prim-ministru N. Gavrilită (ea și prim-vicepreședinte PAS), dar și întregii echipe de la partidul „vremurilor bune”, PAS, un tradițional „Have a nice weekend/Un sfârșit plăcut de săptămâna”!!!

Iurie Reniță