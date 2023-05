Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia îi îndeamnă pe belaruși ”să fie pregătiţi pentru orice scenariu”, pe fond speculațiilor pivind starea de sănătate a lui Lukașanko

Lidera opoziţiei belaruse aflată în exil, Svetlana Tihanovskaia, i-a îndemnat luni, 15 mai, pe belaruşi ”să fie pregătiţi pentru orice scenariu”, într-un moment în care starea de sănătate a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko face obiectul unor intense speculaţii, informează AFP și Agerpres.

Lukaşenko, care conduce Republica Belarus de trei decenii, a apărut slăbit în timpul ceremoniilor militare de la Moscova, pe 9 mai. De atunci, acesta nu a fost văzut în public şi chiar a lipsit de la festivităţile naţionale din Belarus, duminică.

”Numeroase zvonuri circulă cu privire la starea de sănătate a dictatorului Lukaşenko”, a declarat pe pagina sa de Twitter principala opozantă în exil, Svetlana Tihanovskaia.

There are many rumors about the dictator Lukashenka’s health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ

