Organul electoral din Transnistria a calculat greșit numărul votanților de astăzi

Așa-zisa Comisie Electorală Centrală a Transnistriei a publicat pe parcursul zilei date privind prezența la vot, care în final s-au dovedit a fi calculate dintr-un număr mai mic de alegători decât cel anunțat oficial. Public, CEC a declarat că în regiune ar exista aproximativ 395 de mii de persoane cu drept de vot.

La ora 10:00 au fost anunțați 19.249 de alegători, ceea ce reprezenta 4,91%. Acest procent corespunde unui număr estimat de 392.036 alegători incluși în liste.

La ora 12:00, CEC a raportat 48.923 de alegători și o prezență de 12,39%, ceea ce ar presupune deja 394.084 alegători.

Totuși, la ora 14:00, cu 72.980 de alegători și o prezență de 20,1%, calculele indică un total de aproximativ 363.084 alegători – cu circa 30 de mii mai puțin decât cifra anunțată anterior.

Mai mult, după ora 14:00 – în momentul în care discrepanțele au fost observate de canalele anonime locale de pe Telegram – CEC a încetat să mai publice date privind prezența. Până atunci acestea erau actualizate o dată la două ore.

Reamintim că pe 30 noiembrie în regiunea transnistreană nerecunoscută au loc alegeri pentru toate nivelurile de reprezentare.