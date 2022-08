Oxana Barbu care a fost spulberată pe trecerea de pietoni, după ce a fost internată la spital: „Dumnealui m-a și hărțuit și amenințat cu judecata”

După ce a devenit public cazul Oxanei Barbu din Cimișlia, spulberată pe trecerea de pietoni și trimisă acasă de la spital, pe motiv că medicul ar fi ocupat, poeta a fost internată în Spitalul Raional Cimișlia. Dar, ea spune că medicul, care anterior a refuzat să o consulte, a întâlnit-o cu „multă nemulțumire”.

„Duminică dimineața, dumnealui m-a și hărțuit și amenințat cu judecata, pentru că am făcut public cazul și m-a făcut și nerușinată”, a scris poeta într-o postare pe Facebook și a solicitat ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, să fie internată la Spitalul de Neurologie din Chișinău, pentru tratament, transmite Știri.md .

„Doamna ministru al Sănătății, Ala Nemerenco, după ce v-ați implicat personal și am fost internată în Spitalul Raional Cimișlia, într-un final, la a 5-zi de la accidentul rutier, am fost întâlnită de către doctorul Dumitru Dvornicov, cu multă nemulțumire. Duminică dimineața, dumnealui m-a și hărțuit și amenințat cu judecata, pentru că am făcut public cazul și m-a făcut și nerușinată.

Doamna ministră, nu cred că mai este cazul să vă explic că lecuirea mea, în aceste condiții, la dumnealui în secție, nu va avea o finalitate bună. Vă rog mult, ajutați-mă să ajung la Chișinău, la Spitalul de Neurologie, pentru tratament. Mi s-a comunicat în dimineața aceasta că miercuri voi fi externată, realizez că vor să se spele pe mâini, m-au internat aceste câteva zile să spună că nu am fost internată, însă să fim sinceri, la mijloc e un accident, unde eu am avut, am și la sigur voi avea urmări, cum să fiu externată?

Mă tot întreb, în țara asta există dreptate sau nu? Într-un final, suntem cu toții oameni, nimeni nu știm ce ni se va întâmpla în următoarea secundă. Să dăm dovadă de omenie. Dragii mei, viața are prioritate, luptați pentru dreptul vostru la viață, așa cum fac și eu. Sănătate tuturor și gânduri senine!”, a scris Oxana Barbu pe pagina sa de Facebook.

Vă amintim că poeta Oxana Barbu, din orașul Cimișlia, a fost spulberată de o mașină chiar la trecerea de pietoni. După ce a ajuns la spital a fost trimisă acasă, pentru că în viziunea medicilor nu avea nimic grav, însă după puțin timp, starea ei a început a să se înrăutăți

„Gust de sânge în gură, dureri, vorbirea încetinită, amețeli puternice, vuiet în urechi sunt doar câteva simptome pe care le descrie tânăra”, a scris o internaută pe Internet.

Un medic de la Spitalul Raional Cimișlia, Dvorniciuc Dumitru, ar fi refuzat să o consulte, iar cei de la Ministerul Sănătății au pasat responsabilitatea către cei de la Consiliul Raional. Postarea a ajuns și la ministra Sănătății. Ala Nemerenco spune că instituția s-a autosesizat și a luat legătura cu medicii de la spitalul din oraș.

