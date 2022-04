Părinții soldaților ruși morți în Ucraina, sfătuiți de autorități „să nu facă tam-tam”. „Vom găsi mai târziu o modalitate de a vă comemora băieții”

„Toate instituțiile de presă locale au fost instruite de guvernul regional să nu publice date despre pierderile din Ucraina”, a scris jurnalista.

Olga Ivșina a menționat că știe „cazuri în care oficialii locali fac presiuni asupra părinților victimelor, ordonându-le să tacă”.

„Nu e nevoie să faceți tam-tam, vom găsi mai târziu o modalitate de a vă comemora băieții”, e mesajul pe care îl primesc familiile îndoliate.

There is evidence of growing pressure on local journalists in Russia who report on the military losses – some of the earlier publications about soldiers killed in action were deleted. Sometimes it happens in a day or two, sometimes within an hour.

— Olga Ivshina (@oivshina) March 28, 2022