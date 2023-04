Partidul aflat la putere în Africa de Sud cere retragerea din Curtea Penală Internaţională, care a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin

Congresul Naţional African (ANC), partidul aflat la putere, a cerut ca Africa de Sud, criticată de la începutul Războiului rus în Ucraina din cauza apropierii sale faţă de Moscova, să părăsească Curtea Penală Internaţională (CPI) care a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, anunţă marţi, 25 aprilie, preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa, relatează AFP și News.ro.

CPI, cu sediul la Haga, a emis în martie un mandat de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin, pe care-l acuză de crima de război de ”departare” a unor copii ucraineni.

Pretoria urmează să găzduiască în luna august un summit BRICS – un grup al puterilor emergente din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud.

Africa de Sud, un stat membru CPI, are obligaţia să-l aresteze pe liderul de la Kremlin la intrarea în ţară.

„Partidul la putere a tranşat, apreciind că este prudent ca Africa de Sud să se retragă din CPI”, anunţă Cyril Ramaphosa într-o conferinţă de presă, la finalul unei vizite a preşedintelui finlandez Sauli Niinistö.

VIDEO – South African President Cyril Ramaphosa announces the ruling ANC party has decided South Africa should pull out of the ICC after it indicted Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/yIQKPBhNha

— The Chronicles (@ChroniclesRW) April 25, 2023