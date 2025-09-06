Partidul Moldova Mare acuză organele de drept că pregătesc un nou atac împotriva formațiunii

Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a declarat că are informații despre pregătirea unor acțiuni represive din partea organelor de drept împotriva formațiunii sale. Potrivit acesteia, în perioada 8–10 septembrie ar fi planificate percheziții și rețineri, în baza unei cauze penale „fabricate”.

„Cunosc foarte bine că pregătiți planul B de înlăturare a Partidului Moldova Mare din cursa electorală. Cunosc că ați intentat o cauză penală ilegală… Cunosc că în zilele de 8–10 septembrie este intenționat să descindeți cu percheziții și rețineri, având în vedere că în acea perioadă șeful vostru, Maia Grigorevna Sandu, va fi plecată peste hotare, ca să nu fie interpretat cum sunt indicațiile acesteia”, a zis Furtună.

Ea a mai subliniat că toate acțiunile abuzive vor fi documentate și nu vor rămâne fără răspundere: „Declar că noi nu vom ceda. Vom continua lupta, pentru că avem pentru cine. Interesul moldovenilor este mai presus decât interesele voastre.”