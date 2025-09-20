PAS folosește o propagandă identică cu cea a mafiei de la București – melodii de campanie și fete frumoase pe Tiktok. După vot vine dezastrul. Acum românii își plâng în pumni

Partidul Acțiune și Solidaritate a ajuns să preia metodele de manipulare electorală consacrate de mafia politică de la București: melodii de campanie, fete frumoase expuse pe TikTok și sloganuri fără conținut sau pur și simplu un dans pentru a seduce populația credulă și lipsită de apărare în fața tehnicilor de manipulare în masă.

Modelul nu este nou: în România, aceeași rețetă a fost folosită de partidele corupte care, odată ajunse la putere, au livrat doar austeritate, taxe sufocante și promisiuni încălcate. Astăzi, românii își plâng în pumni după alegerea în funcție de președinte a lui Nicușor Dan, văzând cum au fost înșelați de campanii construite pe muzică și imagini cosmetizate, în timp ce realitatea economică și socială i-a lovit din plin. După alegeri a venit dezastrul: austeritate, taxe, impozite, salarii tăiate, concedieri, jaf național la o scară inimaginabilă și o luptă demonică a clasei politice împotriva poporului român.

PAS face deja acest lucru Republica Moldova însă totul e cosmetizat cu ajutorul presei aservite. După ce voturile sunt câștigate prin spectacole de fațadă, vine adevăratul dezastru.

Propaganda cu „fețe zâmbitoare” pe rețele sociale nu poate ascunde un adevăr simplu: fără soluții reale pentru economie, educație și sănătate, orice melodie electorală se transformă într-o jale națională după vot. România e cel mai bun exemplu.