PAS, în derivă la final de campanie: blocarea extrădării lui Plahotniuc le-a spulberat strategia electorală

Photo of Timpul.md Timpul.md18 septembrie 2025
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a intrat pe ultima sută de metri a campaniei parlamentare cu o înfrângere de imagine majoră: blocarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc. Guvernarea Recean miza pe acest spectacol politic pentru a distrage atenția de la eșecurile din ultimii patru ani, însă planul s-a prăbușit chiar cu 10 zile înainte de deschiderea urnelor.

Liderii PAS au încercat să prezinte aducerea lui Plahotniuc ca pe o „mare victorie” și ca pe o dovadă a eficienței justiției din Republica Moldova. Numai că refuzul autorităților elene de a aproba extrădarea fostului oligarh a transformat întreaga campanie într-o farsă. Ce trebuia să fie „asul din mânecă” al galbenilor a devenit un bumerang politic care le subliniază slăbiciunea.

Eșecul vine în cel mai prost moment pentru PAS: cetățenii resimt din plin scumpirile la alimente, gaze și electricitate, datoria publică s-a dublat, iar exodul tinerilor continuă într-un ritm alarmant. În loc de soluții, partidul Maiei Sandu le oferă oamenilor circul mediatic al dosarelor ratate.

Guvernul Recean nu mai are cu ce să-și ascundă bilanțul catastrofal: inflație record, prăbușirea puterii de cumpărare și lipsa investițiilor reale. Blocarea extrădării lui Plahotniuc marchează simbolic sfârșitul unei guvernări care a trăit mai mult din PR decât din rezultate.

În fața electoratului, PAS apare acum drept un partid obosit, lipsit de soluții și prins în propria capcană electorală.

