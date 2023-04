PAS vrea să trucheze concursul pentru șefia ANRE. Fracțiunea PAS acuzată că nu este gata să accepte schimbarea adevărată

Dupa cum cunoasteti, am participat la concursul public de ocupare a functiei de Director al Consiliului de administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a fost lansat de Comisia Economie Buget si Finante (CEB) a Parlamentului, in toamna anului 2022.

La data de 9 Noiembrie 2022, CEB a publicat lista candidatilor care au fost admisi la proba interviului, iar la 23 Februarie 2023 a avut loc interviul propriuzis. In urma acestuia, am promovat concursul acumuland punctajul maxim si conform deciziei CEB-07 nr.63, candidatura mea a fost propusa plenului Parlamentului. La data de 3 Martie, am avut o sedinta cu fractiunea parlamentara a Partidului Actiune si Solidaritate (PAS).

Ulterior, au inceput sa se intample anumite procese ce nu se incadreaza intr-o logica juridica si nu sunt caracteristice unui process transparent. In special, la data de 6 Martie, am fost contactat de reprezentantii CEB care mi-au comunicat ca candidatura mea nu va fi sustinuta de majoritatea parlamentara a PAS pe motiv ca nu ar intruni criteriilor de eligibilitate pentru participarea la concurs si anume ca nu as fi detinut experienta de cel putin trei ani intr-o functie de conducere in sectorul public sau in unul din sectoarele supravegheate de ANRE. Asta in conditiile in care, la data de 9 Noiembrie 2022, CEB m-a admis la proba interviului si a constatat ca intrunesc cerintele inaintate.

La acest subiect as dori sa comunic urmatoarele : Dupa cum cunoasteti, in Aprilie 2022 am mai participat la un concurs similar. Atunci am fost selectat drept candidatul cu nr. 2 si am fost la fel inaintat plenului Parlamentului. Atat in primavara anului 2022 cat si in cadrul concursului recent am fost intrebat despre experienta manageriala pe care o detin. In ambele cazuri am comunicat urmatoarea informatie: « Delegația UE este o entitate publica a UE. In ceea ce tine de experiența managerială, din functia pe care o detin pana in prezent, in cei 9 ani de experiența, am coordonat și gestionat activitatea multiplilor experți UE ce activează in proiectele finanțate de UE, inclusiv EU HLA, DCFTA communication and visibility, EUBAM, etc. Am participat la selectarea, coordonarea de politici precum și evaluarea performantelor experților. In acest context consider ca întrunesc cerințele înaintate și ca dețin experiența managerială solicitată ». In total, detin 15 ani de experienta de munca. Aceaste argumente au fost acceptate fara careva comentarii si in ambele cazuri am fost considerat eligibil pentru a participa la concurs.

Totodata, neoficial mi s-a transmis ca majoritatea parlamentara ar avea un candidat pentru aceasta pozitie care la etapa concursului nu era disponibil pentru participare. Mi-au fost facute aluzii ca ar fi bine sa ma retrag din concurs. Am anuntat ca nu ma voi retrage si am solicitat formalizarea oricaror decizii ce urmeaza a fi luate de Parlament si am informat CEB-ul ca voi iesi public cu o reactie.

Din pacate, experienta mea personala da dovada de faptul ca politicul in RM nu este gata sa accepte schimbarea adevarata, iar indemnurile catre cetatenii RM cu experienta in institutii internationale de a pune umarul si a fortifica institutiile RM poarta un caracter declarativ.

De peste zece ani lucrez pentru a aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeana fiind parte a echipei UE, dar se pare ca nu o voi putea face pentru Moldova ca parte ale institutiilor sale.

Am aflat din presa despre anularea concursului pe care l-am castigat fara a fi chemat la sedinta Comisiei Juridice care a constatat neintrunirea conditiilor de participare la concurs. Raportul comisiei nu mi-a fost comunicat. Imi vine greu sa ma expun in ceea ce tine de transparenta procesului.

Îi urez mult success viitorului Director al ANRE.

Va multumesc ca ati dedicat timpul Dvs pentru a citi aceasta postare si pentru suportul Dvs.

Informatia expusa mai sus reflecta exclusiv opinia mea personala in calitate de cetatean al Republicii Moldova si nu urmeaza a fi asociata intr-un anumit fel cu activitatea Delegatiei Uniunii Europene in RM.

Vasile Plămădeală

Cine este Vasile Plămădeala

Vasile Plamadeala este unul dintre cei trei finaliști ai concursului pentru funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit CV-ului, este născut în 1986, deține cetățenia Republicii Moldova și a României.

Și-a început activitatea profesională în 2008 în Republica Moldova, în calitate de contabil, până în 2012.

Din 2008 până în 2013 a fost lector Universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Din 2011 până în 2012 a fost funcționar administrativ la Delegația Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova. În 2012-2014 a fost contabil/Secția Administrație la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, iar din 2014 până în prezent este consilier pe probleme de comerț/ Secția Politică/ Secția Operațiuni la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

În anul 2008 a devenit licențiat în Științe Economice la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În 2010 a obținut masteratul în Științe Economice, Contabilitate și Audit la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În 2015 a obținut licența în drept, jurist la Universitatea de Stat din Moldova.

Cunoaște următoarele limbi: română, engleză, franceză și rusă.

