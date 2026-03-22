Pasagerii unui avion au zburat 13 ore cu o femeie decedată la bord

Un incident mortal a avut loc pe un zbor al companiei British Airways de la Hong Kong la Londra: una dintre pasagere a murit la scurt timp după decolare, însă avionul a continuat să zboare către destinație.

Ca rezultat, pasagerii au petrecut aproximativ 13 ore în aer, știind că trupul decedatei se afla la bord.

Conform publicației, femeia avea în jur de 60 de ani și călătorea împreună cu rudele. Starea ei s-a înrăutățit la aproximativ o oră după decolare.

Echipajul a decis să nu se întoarcă la aeroport, deoarece moartea unui pasager nu este considerată un motiv pentru o aterizare de urgență, dacă siguranța zborului nu este periclitată. Trupul a fost mutat în partea din spate a avionului și acoperit.

Potrivit pasagerilor, spre sfârșitul zborului s-a simțit un miros neplăcut, ceea ce a determinat unii să ceară explicații echipajului.

După aterizarea la aeroportul Heathrow, poliția s-a urcat la bord, iar pasagerii au fost nevoiți să rămână o vreme pe locurile lor.

Compania aeriană a declarat că echipajul a acționat în conformitate cu instrucțiunile și a primit asistență psihologică necesară după zbor.