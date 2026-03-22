Avocata în dosarul Ludmilei Vartic cere expertiza celor doua presupuse bilete de adio: „Să se stabilească autenticitatea și circumstanțele în care au fost redactate”

Avocata rudelor Ludmilei Vartic, Arina Țurcan, anunță că a înaintat o cerere către organul de urmărire penală, solicitând verificarea, prin mijloace științifice, a presupuselor bilete de adio apărute în spațiul public. „Este esențial să fie excluse orice dubiu. Să se stabilească autenticitatea și circumstanțele în care au fost redactate”, a scris apărătoarea.

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la existența unor presupuse bilete de adio, considerăm esențial ca toate verificările să fie realizate prin mijloace științifice și procedurale, în strictă conformitate cu legea, pentru a exclude orice dubiu.

În calitate de avocat al succesorului părții vătămate în cauza privind decesul Ludmilei Vartic, am înaintat o cerere organului de urmărire penală, în vederea dispunerii și includerii întrebărilor în ordonanța de numire a expertizei asupra celor două bilete aflate la dosar.

Scopul acestor demersuri este stabilirea autenticității înscrisurilor și clarificarea circumstanțelor în care au fost redactate.

Totodată, încurajăm toate persoanele care dețin informații relevante privind acest caz să se adreseze organului de urmărire penală, pentru a contribui la aflarea adevărului”, se arată în mesajul avocatei.