PDMM: Decizia SIS în cazul lui Vladimir Cebotari este un „răcnet al fricii” al actualei guvernări

Guvernarea PAS a recurs la presiuni și intimidări asupra candidaților Partidului Democrat Modern pentru a împiedica și descuraja formațiunea să participe în cursa electorală. Este reacția fondatorului PDMM, Vladimir Cebotari, la recenta decizie a SIS, care l-a inclus pe politician în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc.

„Acest ordin a așa-numitei instituții, care trebuie să fie foarte serioasă, SIS, care s-a transformat într-un instrument de persecutare, eu rog să-l luați ca un compliment. Lucrul noustru din ultimele două săptămâni, mobilizarea ritmică, intențiile pe care le-ați expus public, insistența cu care în teritoriu convingenți oamenii să se alinieze mișcării noastre, să producem adevărata mișcare dau rezultate. Înseamnă că noi reprezentăm o forță, înseamnă că de noi deja se tem. Dacă vin cu instrumente în care să încerce să ne descurajeze să ne demotiveze să ne creeze diferite piedici și bariere ca să nu participăm în cursă, să ne distragă atenția către alte lucruri mai puțin importante, înseamnă că noi suntem o forță politică cu șanse foarte mari și realie cas accedem în acest parlament”, a declarat Vladimir Cebotari în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1.

Fondatorul PDMM mai precizează că orice gest de intimidare a actualei guvernare, prin instituțiile subordonate, va fi doar în defavoarea ei. „Acest lucru, așa cum am spus, mă motivază și mai mult, pe mine nu mă pot descuraja astfel de acțiuni, dar îmi dau încredere că eu sunt pe o cale dreaptă, însemană că de noi se tem. Acesta este un răcnet al fricii și oricare pas care va fi făcut să ne oprească să participăm la alegeri, să beneficiem de acel rezultat foarte bun pe care urmează să-l luăm este, de fapt, în detrimentul formațiunii de guvernare”, a mai adăugat Vladimir Cebotari.