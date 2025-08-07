Peru taie frâna la volan după 80 de ani

Peru a adoptat o măsură unică la nivel mondial: limitează dreptul de a conduce pentru persoanele peste 80 de ani. Permisul de conducere nu se mai poate reînnoi după această vârstă, iar șofatul se oprește definitiv.

Decizia vine ca răspuns la creșterea numărului de accidente cauzate de problemele de sănătate specifice vârstei înaintate. Șoferii pot prelungi permisul prin controale medicale periodice, însă la 81 de ani trebuie să renunțe complet la volan.

Multe țări ezită să impună o limită de vârstă clară. Spre exemplu, în România sau Moldova, poți conduce pe termen nelimitat, dacă ești considerat apt medical. Peru merge pe o abordare directă pentru siguranța rutieră.

Această decizie marchează un precedent important în politica de prevenție a accidentelor și în protejarea vieților pe șosele.