Peste 4,6 milioane de lei s-ar fi cheltuit doar din bugetul Ministerului Culturii, pentru Adunarea „Moldova Europeană” din 21 mai

Ministerul Culturii ar fi cheltuit 4 652 951 lei pentru organizarea și desfășurarea evenimentului Adunarea „Moldova Europeană”, organizată la inițiativa Maiei Sandu. Observația aparține activistului civic Vitalie Sprânceană, care remarcă faptul că această sumă reprezintă bugetul anual destinat sectorului cultural independent, scrie Ziua.md.

„Și aceștia sunt doar banii plătiți de Minister întreprinderii Moldova Concert, pentru cheltuielile din piață – lumini, scenă, sunet, apă minerală (bănuiesc că artiștii au cântat pe gratis). Pentru alte capitole – transport, steaguri (pe care urma Ministerul să le cumpere) date încă nu-s, dar vor apărea pe parcurs, probabil. Evident, această achiziție nu era prevăzută în planul pentru 2023”, susține activistul, într-o postare pe Facebook.

Acesta se mai întreabă de unde a găsit ministerul aproape 5 milioane de lei suplimentari, în condițiile în care „de obicei, nu are bani”, în plus, de ce bugetul evenimentului nu este făcut public.

„În bună tradiție de transparență, achiziția nu apare în Buletinul Achizițiilor Publice, așa cum ar fi fost cazul”, remarcă Vitalie Sprânceană.

Deocamdată, Guvernul nu a prezentat un raport desfășurat cu privire la cheltuielile pentru organizarea evenimentului din 21 mai. Totuși, chiar și în lipsa acestei informații, există indicii clare că bani au fost investiți nu doar în programul artistic propriu-zis. A mai existat transportul organizat al participanților, care nu are legătură nemijlocită cu concertul, prin urmare, nu intră în competența Ministerului Culturii. În plus, nici cheltuielile pentru materialele promoționale (spoturi, bilboard-uri, afișe, pliante, ziare etc.) nu pare să fi fost deloc mic. A mai existat și campania de promovare pe rețelele de socializare în care era indicat deschis că sponsorizarea este făcută de către Cancelaria de Stat, prin urmare, și aceste sume ar prezenta interes pentru public.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!