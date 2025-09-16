Petr Vlah, candidat la funcția de deputat: Partidul AUR va promova în Parlament o amplă viziune de reformare a justiției

Petr Vlah, candidat pe lista partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru Parlament, consideră că toate tentativele de reformare a justiției au eșuat deoarece nu a existat o abordare complexă. Într-o postare pe Facebook, candidatul la funcția de deputat spune că toate guvernările de până acum au eșuat la acest capitol, astfel că justiţia din Republica Moldova este practic nefuncţională.

„Am analizat toate încercările care s-au făcut până acum în vederea reformării justiţiei şi, cu riscul de a-i supăra pe unii, voi concluziona, totuşi, că până acum nici una din abordări nu a fost corectă. Spre exemplu, atunci când erau la guvernare cu majoritate constituţională, comuniştii au văzut problema în numărul prea mare de trepte în sistemul de justiţie. În rezultat, reforma PCRM care a vizat sistemul justiţiei a constat în eliminarea tribunalelor. Cu alte cuvinte, sistemul de justiţie din unul cu patru trepte a devenit sistem cu trei trepte. A fost un lucru bun – nu neg. Numai că eliminarea tribunalelor din sistemul de justiţie nu poate înlocui o reformă complexă, care e absolut necesară. Încă până la comunişti, Alianţa pentru Democraţie şi Reforme (prima coaliţie de guvernare democratică din istoria Republicii Moldova) a încercat reformarea procuraturii, urmând ca această reformă să influenţeze benefic situaţia din întregul sistem de justiţie. Atunci, s-a mers pe varianta sugerată de experţii occidentali, potrivit căreia procuratura urma să devină o subdiviziune specială a Ministerului Justiţiei. S-a pregătit chiar şi textul de modificare a Constituţiei în acest sens, însă, în momentul votului pentru modificarea Constituţiei (5 iulie 2000), această prevedere revoluţionară…. a dispărut. Nimeni nici până azi nu ştie ce s-a întâmplat înainte de votarea noi redacţii a Constituţiei Republicii Moldova. Spre deosebire de comunişti şi de ADR, actuala guvernare a văzut problema nu în numărul de instituţii şi în locul acestora în sistem, ci în factorul uman. Astfel, PAS a pus accentul pe specialiştii ce trebuie să activeze în sistemul de justiţie. Cu ce s-au soldat tentativele întreprinse în acest sens (vetting, preveting), ştim cu toţii”, a menționat Petr Vlah.

Politicianul mai afirmă că, toate încercările menţionate au eşuat pentru că s-au referit la unele aspecte separate, la unele părţi ale sistemului, şi nicidecum nu au constituit abordări complexe.

„Unii s-au ocupat de identificarea rolului perfect pentru instituţiile din sistemul justiţiei, alţii – de numărul acestora, a treia categorie – de oamenii care înfăptuiesc justiţia etc. Dat nimeni nu a încercat să adune toate aceste preocupări împreună şi să le trateze ca pe un tot întreg. În noul Parlament, eu şi colegii mei din Partidul AUR, vom face acest lucru. În prezent, lucrăm la o amplă viziune de reformare a justiţiei şi, deoarece, conceptual viziunea noastră se deosebeşte de toate cele care au fost până în prezent, sunt sigur că vom reuşi”, a conchis candidatul.