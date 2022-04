Pierderile înregistrate de ruşi în Ucraina se vor vedea la parada de ,,Ziua Victoriei” (Video). Mai multe avioane Mig-29 au fost aduse din Armenia

Pentru a masca cât mai mult din pierderile înregistrate în Ucraina, cel puţin la capitolul tehnică militară, în aceste zile propaganda rusă are o misiune destul de grea în ceea ce priveşte organizarea paradei militare de ,,Ziua Victoriei’’ care are loc pe 9 mai. Astfel, după cum reiese dintr-o scurtă analiza realizată de experţi militar ucraineni care au urmărit repetiţiile armatei ruse pentru parada din acest an, Rusia, pentru a compensa pierderile înregistrare la capitolul aeronave militare, a adus din Armenia o parte din a avioanele MiG-29 pe care le avea dislocate în această ţară.

Faptul că Rusia a fost nevoită să-şi aducă pentru repetiţiile paradei militare de ,,Ziua Victoriei’’ avioanele dislocate în Armenia, confirmă, într-o oarecare măsură, informaţiile comunicate de armata ucraineană cu privire la numărul de aeronave militare ruseşti pe care le-a doborât de la începutul agresiunii militare ruse – deja peste 310 de avioane și elicoptere.

Anul acesta, ruşii au început relativ târziu pregătirile pentru organizarea paradei militare din 9 mai de „Ziua Victoriei”. Abia astăzi maşina de propagandă a Kremlinului a dat primele informaţii cu privire la pregătirile pentru paradă din „Piața Roșie” de la Moscova.

Unele publicaţii mass-media ucrainene, care citează informaţii publicate de agenţia rusă de presă RIA Novosti, precizează că Ministerul rus al Apărării intenţionează să aducă la paradă peste 11.000 de militari, 131 de mijloace tehnice terestre și 77 de aparate de zbor (avioane și elicoptere).

на росії почали репетиції до параду перемоги в москві

літаки міг-29 тренувались літати буквою "Z"



пропагандистське видання "ріа новості" заявляє, що до параду залучать 11 тисяч військових pic.twitter.com/kcAy8Ppy09 — ліс🌻💙💛 (@tuuanme) April 18, 2022

Pentru ca spectacolul propagandistic de anul acesta să fie şi mai grotesc, avioanele vor zbura pe cerul Moscovei în formaţie sub forma literei ,,Z’’ – un simbol al războiului pe care Rusia îl poartă în aceste zile împotriva Ucrainei.

Dar, după cum remarcă analiştii militari ucraineni, până acum propaganda Kremlinului a prezentat zborul a opt avioane de luptă MiG-29SMT și a unui aeronave IL-80, însoțită de alte avioane de luptă.

Sursa citată face trimitere la ’’Bilanțul militar pentru anul 2021’’, un raport realizat anual de Institutul Internațional pentru Studii Strategice, în care se precizează că rușii au doar 16 avioane de luptă MiG-29SMT iar acestea erau staționate la Bază militară 102 din Gyumri, Armenia, aflată sub comanda Districtului Militar Sudic al Forțelor Armate Ruse.

Cât despre avionul IL-80, publicaţia Defense Express aminteşte că în decembrie 2020 mai multe persoane necunoscute pur și simplu au furat toate echipamentele de la bord unei astfel de aeronave. La momentul respectiv, un avion IL-80 – considerată o aeronavă strategică – era spusa unor lucrări de modernizare pe aerodromul Taganrog-Yuzhn.

Se știe că Rusia are patru aeronave de tip IL-80. Realizat pe baza avionului IL-86 din anii 1980, în epoca sovietică, IL-80 este destinat să servească drept centru de comandament aerian şi refugiu pentru înalţi responsabili din conducerea ţării, între care preşedintele, în caz de război nuclear. Conceput să poată rezista la o undă de şoc atomică, aparatul este lipsit de hublouri şi are ferestre doar în carlingă.

Analiştii militari ucraineni sunt de părere că parada militară de anul acesta din „Piața Roșie”, spre deosebire de anii precedenți, poate fi considerată mult mai slabă ca organizare. Anul acesta Kremlinul vrea să folosească „9 mai” ca element de „mobilizare naţională” și de lansare a unui discurs ,,patriot mobilizator” pentru a se asigura că are toată susţinerea populară pentru războiul început împotriva Ucrainei.