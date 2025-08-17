Pionii Moscovei la parlamentarele din Moldova

Înscrierea partidelor care-și doresc să ajungă în Parlament este în toi. Unii se declară europeni, alții sunt pseudoeropeni, și unii se pronunță deschis pro-Rusia. Astfel, pe 22 iulie 2025, patru partide proruse din R. Moldova – Partidul Socialiștilor (Igor Dodon), Inima Moldovei (Irina Vlah), Viitorul Moldovei (Vasile Tarlev) și Partidul Comuniștilor (Vladimir Voronin) – au anunțat formarea unui bloc electoral.

Pe 3 august, CEC a înregistrat blocul (deocamdată, fără PCRM) pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. PCRM s-a alăturat un pic mai târziu. Aceștia, separat, au puține șanse să ia suficiente mandate, respectiv, s-au unit, în speranța de a lua votul majoritar.

Scopul, de facto, al blocului este de a debarca guvernarea proeuropeană și a reorienta țara spre Moscova, lucru pe care l-a recunoscut și președintele PSRM, Igor Dodon. Acesta a declarat că blocul își propune „restabilirea relațiilor strategice cu Rusia” și că „noii aliați doresc pacea și vor pune capăt intereselor străine și ale NATO în Republica Moldova”.

Deci, e clar că acest bloc reprezintă o strategie a forțelor de opoziție proruse, incluzând partidele conduse de Dodon, Voronin, Tarlev, grupări din Găgăuzia (prin intermediul lui Vlah) și regiunea transnistreană (cu care tustrei au legături strânse, iar Dodon, în anul 2020, perioadă când a deținut funcția de președinte al R. Moldova, l-a numit pe Vadim Krasnoselski, adică pe liderul regiunii transnistrene nerecunoscute, drept „președintele Transnistriei”).

„Deducem că, planificat de actorii Kremlinului, cei care dirijează războiul hibrid din R. Moldova, acest bloc urmărește acumularea de resurse financiare și propagandistice pentru a depăși pragul electoral și a capitaliza nemulțumirea socială, care să ducă la deturnarea vectorului european.”

Între timp, unele personaje pro-ruse au fost blocate când Curtea de Apel Centru a respins, pe 30 iulie, cererea depusă de Vasile Bolea și cele patru partide afiliate condamnatului fugar Ilan Șor – „Renaștere”, „Șansă”, „Victorie” și „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei”, care intenționau să formeze un bloc electoral la alegerile parlamentare. Unul dintre motive este implicarea fugarului Ilan Șor, lider al fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional încă în 2023, în formarea blocului electoral.