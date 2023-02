Plante uşor de crescut, chiar şi în bucătăria ta

Cultivarea este foarte usoara, si te poti bucura de ele tot anul, pana tarziu in iarna, pentru ca recoltele din ghivece sunt indestulatoare pentru necesarul unei familii. Surplusul il vei putea conserva, fie in congelator, fie uscat si pastrat in borcane. Sfaturile le-am preluat de la gradinarii experimentati de la Better home and gardens. Nu in ultimul rand, ghivecele inverzite sunt un decor perfect pentru bucatarie.

Iata de ce ai nevoie:

Pamant de flori, pamant de gradina, o galetusa de nisip curat, si vase. Cel mai bine este sa folosesti vasele individuale (galetusele de plastic sau vasele de lut sunt cele mai bune), pentru fiecare tip de planta, pentru ca le poti multa, in locul in care planta se simte cel mai bine.

Seminte, pe care le gasesti, fie in florarii, fie in magazinele specializate, fie in supermarket. Am verificat si nu sunt deloc scumpe. Un plic cu seminte variaza de la cativa lei la maxim 10, in functie de planta, iar dintr-un plic de seminte, pentru unele din plante, iti poti asigura cultura pentru cel putin doi ani, pentru ca de regula, pentru fiecare ghiveci este suficienta mai putin de jumatate din cantitatea de seminte. Semintele se pot pastra in locuri uscate, la intuneric si temperatura constata.

Pentru unele plante ai nevoie si de ingrasamaint, dar in cantitati foarte mici.

Busuiocul – iubeste caldura

Busuiocul (Ocimum basilicum) este o planta anuala, care are nevoie de multa caldura, crescand bine si la umbra si la soare. Cele mai multe soiuri nu cresc mai mult de 18-20 centimetri. In plus, este foarte decorativ. Frunzele de busuioc sunt foarte aromate, mai ales inainte ca planta sa infloreasca. Dupa ce infloreste, aroma scade, dar ramane deosebit de placuta.

Frunzele au nuante de verde inchis, violet, iar unele par date cu bronz. Busuiocul are nevoie de pamant gras, afanat, astfel ca este bine ca pamantul de gradina sa fie amestecat cu o parte de nisip. Trebuie udat des si are nevoie de ingrasamant, cel putin de doua ori, la intervale egale, in perioada de vegetatie.

Dupa insamantare, plantele apar in circa o saptamana, cresc incet in prima luna, dupa care ritmul de dezvoltare devine foarte accelerat. Frunzele de busuioc sunt minunate in salate, la pizza si fripturi, fiind aroma perfecta pentru paste si sosuri de rosii.

Arpagicul – magnet pentru fluturi

Arpagicul (Allium schoenoprasum) este o planta versatila care creste la fel de bine si in ghiveci, si in gradina. Este cel mai mic soi din familia cepei. Prefera soarele, un pamant mai gras si are nevoie de apa multa.

Cand infloreste, este un adevarat magnet pentru fluturi. Atunci trebuie sa-i rupi florile, de culoare albastru-violet, pentru a stimula planta sa produca frunze noi. Florile de arpagic, puse in otet de vin alb, vor da acestuia o aroma delicata si o incredibila nuanta roz, numai buna pentru salata de vara.

Planteaza semintele intr-un vas cu suprafata mai mare. Firele de arpagic, foarte decorative, rasar in cateva zile si sunt bune de folosit dupa circa doua saptamani, in mancare, salate si sosuri, pentru aroma si aspect.

Mararul – tonic general

Planta anuala cu proprietati miraculoase, mararul (Anethum graveolens) are nevoie de un pamant bine afanat, prin care apa sa se poata drena usor. La fundul vasului este nevoie de un strat de pietris sau nisip. Suporta orice fel de pamant. Are nevoie de apa, caldura si lumina. Semintele se planteaza la doi centimetri in sol, in grupuri de cateva seminte. Germineaza si rasar in doua saptamani. Rasuceste periodic ghiveciul, pentru a impedica planta sa se incline dupa lumina. Are nevoie de ingrasamant la fiecare doua luni.

Rupe mereu varfurile plantei, pentru a stimula aparitia de lastari noi si pentru a indesi tufa, care astfel nu va creste foarte inalta, dar va fi deasa si foarte decorativa. Mararul este un tonic general, este plin de vitamina C, iar semintele mararului (denumite impropriu asa, pentru ca sunt de fapt fructele plantei) sunt printre cele mai bogate in calciu, din regnul vegetal.

Dupa ce infloreste si face “seminte”, aduna-le, scuturandu-le deasupra unei foi de hartie. Lasa-le sa se usuce si pastreaza-le in camara, pentru ca sunt un condiment deosebit de pretios si aromat. Mararul poate fi pastrat in cutii, spalat si tocat, la congelator, de unde poate fi pus direct in mancare. Isi pastreaza astfel toate proprietatile si beneficiile.

Tarhonul – rupi un fir, ies zece noi

Este aromat, rezistent si multianual. Odata plantat, daca va fi bine ingrijit te vei putea bucura de de el, cel putin cativa ani. Tarhonul (Artemisia dracunculus sativa) are nevoie de soare si pamant gras. Dupa plantare, germineaza in maxim doua saptamani. Are nevoie de apa multa si nu suporta curentii de aer.

Aroma tarhonului aminteste de cea de fenicul, anason, menta si de lemn-dulce si se potriveste mai ales la felurile de mancare cu pui, la sosurile de smantana, maioneza sau ciuperci. Pastrat in otet sau ulei de masline, are o aroma foarte puternica si este excelent in salate. Cu cat este tuns mai des, cu atat creste mai des si mai spornic. Se pastreaza foarte bine in congelator, gata tocat.

Cimbru – iarba zeilor

Cimbrul (Thymus selections) este o planta multianuala, cu radacina puternica si adanca, astfel ca are nevie de un vas inalt. Daca este sanatos, va forma o tufa cu o singura radacina si mai multe tulpini. Are nevoie de un loc insorit, ferit de curenti puternici de aer. La sadire, nu acoperi semintele, ci le pui direct pe pamant. Are nevoie de un sol nisipos si germineaza in 10 – 15 zile.

Cimbrul provine din Grecia si este una din “plantele zeilor”. Cel mai bine se pastreaza uscat, iar momentul optim de recoltare este atunci cand este inflorit, pentru ca aroma este foarte puternica. Iarna trebuie tuns, radacina acoperita cu pamant si tinut la loc racoros, intunecat si ferit de inghet, pana in primavara, cand germineaza, din nou. Merge excelent la carnuri, branzeturi si salate, proaspat sau uscat.

Menta – spornica si nepretentioasa

Este o planta perena, foarte rezistenta, care formeaza tufe. Deloc pretentioasa, accepta orice fel de sol, ii place soarele, dar creste bine si in zonele cu umbra partiala. Face parte, ca si cimbul, din categoria plantelor care cresc dese daca ii sunt rupte varfurile. Menta (Mentha selections) poate fi recoltata cand infloreste, pentru ca aroma si proprietatile sunt la intensitate maxima.

Trebuie taiata cu totul cand frunzele de la baza se ingalbenesc. Dupa o scurta perioada de pauza va creste din nou. Dupa plantare, semintele nu trebuie acoperite cu pamant. Germineaza in maxim doua saptamani. Menta poate fi uscata si congelata. In ambele cazuri, isi pastreaza proprietatile. Decorativa si vesela, menta alunga tantarii. Decorativa si parfumata, este detaliul care face diferenta la salate si dulciurile de vara.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!