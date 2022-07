Plantele care te scapă imediat de țânțari și muște

Cimbrișorul cu aromă de lămâie

Este o plantă aromatică de care nu foarte multă lume a auzit până acum, însă devine populară în ultimul timp. Pe lângă mirosul plăcut pe care îl emană, combinația dintre cimbru și lămâie are și alte efecte benefice pentru noi, oamenii. Pe lângă acest lucru, este și foarte ușor de cultivat.

De reținut că planta trebuie plantată în sol uscat. Nu necesită multă apă și nici soare din abundență. Important este să punem planta în locurile pe unde ar putea intra insectele în casele noastre. Datorită parfumului său, va reuși să țină insectele la distanță de casa ta, scrie stiridinlume.ro.

Busuiocul

Este una dintre cele mai populare plante aromatice și dincolo de aroma pe care o dă mâncărurilor este și un excelent insecticid, datorită compușilor săi, care alungă muștele și țânțări. În plus, busuiocul absoarbe tot soiul de toxine din aerul din casă și este printre puținele plante care eliberează oxigen vreme de 20 de ore pe zi. Busuiocul este și antibacterian și antifungic.

Lavanda

Ea are un miros delicat ce contribuie la relaxare și la somnul liniștit, dar are și proprietatea de a ține la distanță puricii, moliile, țânțarii și muștele. În plus, planta arată și foarte bine ca ornament la uși și pervazuri.

Dafin

Frunzele de dafin care dau savoare mâncării sunt bune și împotriva mai multor tipuri de dăunători. Dafinul alungă muștele, moliile din șifonier, gândacii și șoarecii din cămară, dar și fluturii din pungile de cereale și făină. De precizat este că tufele de dafin pot fi crescute afară în ghivece, vara, iar când afară este rece, ele trebuie ținute la adăpost.

Rozmarinul

Este util în bucătărie, dar are și alte întrebuințări. Poate ține la distanță țânțării. Rozmarinul se poate crește în ghiveci sau în grădină ori în jurul terasei.

Alte remedii naturale prin care putem tine la distanta țânțarii si alte insecte

Bicarbonatul de sodiu

Tot ce trebuie să faci este să amesteci o cană de bicarbonat de sodiu cu o cană de zahăr, iar apoi să presari amestecul obținut prin toată casa. De ce zahăr? Ei bine, pentru că gândacii sunt atrași de zahăr, așa că vor mânca tot amestecul. Bulele de gaze ce se vor forma în interiorul corpului lor din cauza bicarbonatului de sodiu îi vor omorî.

Pentru a le veni de hac țânțarilor, ai nevoie de o linguriță de bicarbonat de sodiu, o linguriță de ulei de măsline și cinci linguri de oțet de mere. După ce ai amestecat aceste ingrediente, pune amestecul obținut într-un recipient cu pulverizator și aplică pe piele. Soluția va ține la distanță țânțarii, iar tu vei avea o vară liniștită.

Scorțișoară

Muștele nu suportă mirosul de scorțișoară așa că poți prepara o soluție dintr-o linguriță de scorțișoară și un litru de apă pe care s-o pulverizezi în încăpere. Poți lăsa pudra de scorțișoară într-un bol pe masă.