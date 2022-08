Podoleak admite orice scenariu pentru centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub controlul ocupanților ruși, și afirmă că Ucraina și R. Moldova trebuie să fie pregătite de ce-i mai rău: „Are loc minarea teritoriului”

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a încăput pe mâna unor oameni nepregătiți, iar de mai multe săptămâni acolo are loc minarea teritoriului, sunt depozitate muniții și de pe teritoriul acesteia sunt efectuate împușcături în direcția orașului Nikopol, declară Mihail Podoleak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Astfel, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune „Moldova 1”, consilierul prezidențial de la Kiev avertizează că atât Ucraina, cât și Republica Moldova trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu atât timp cât centrala se află sub controlul rușilor, transmite Ziarulnational.md.

„În ultimele două săptămâni are loc minarea teritoriului, la centrala nucleară de la Zaporojie este adusă tehnică militară grea, are loc depozitarea munițiilor. De pe teritoriul centralei nucleare au loc împușcături în direcția orașului Nikopol. La cea mai mare centrală nucleară din Europa, aflată acum sub control rus, nu există oameni pregătiți, sunt oameni care nu știu ce este periculos și ce nu. Rusia interzice inspectarea centralei de către experți ucraineni care știu foarte bine cum funcționează această centrală. Nivelul intelectual al membrilor armatei ruse este foarte redus, sunt oameni slab pregătiți, oameni care nu înțeleg ce riscuri generează prin acțiunile lor, ei nu înțeleg ce-i asta fizică nucleară” a explicat Podoleak.



De asemenea, consilierul ucrainean a apreciat acțiunile întreprinse de guvernarea din țara noastră în vederea protejării populației.

„Mă bucur că Guvernul de la Chișinău înțelege riscurile și amenințările. Rusia, cu cât mai mult suferă eșec pe câmpul de luptă, cu atât mai mult lovește populația civilă. Din acest motiv, este firesc să ne pregătim pentru orice” a declarat consilierul lui Volodimir Zelenski.



Vă amintim că recent, România a donat Republicii Moldova peste un milion de pastile de iodură de potasiu, care sunt distribuite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică centrelor de sănătate publică din republică. Autoritățile afirmă că deocamdată nu există un risc radiologic și îndeamnă populația să fie atente la informațiile oficiale.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!