„Podul de Flori” prinde viață: Ungheni – primul pod rutier de autostradă peste Prut

Lucrările la „Podul de Flori”, primul pod rutier peste Prut în regim de autostradă, avansează conform graficului, fără întârzieri semnificative. Proiectul, situat la Ungheni, este urmărit îndeaproape de autoritățile moldovene și române, care au inspectat șantierul și au apreciat ritmul rapid al lucrărilor. Muncitorii operează simultan pe malurile ambelor țări, consolidând fundațiile și structurile de susținere, pregătind terenul pentru viitoarele benzi de circulație și trotuare.

Podul, început în aprilie 2025, va avea patru benzi pentru trafic și trotuare, oferind atât siguranță pietonilor, cât și fluiditate pentru mașini. Estimările autorităților indică deschiderea provizorie a circulației în toamna lui 2026, oferind un prim test pentru infrastructura modernă care leagă România și Moldova. Această investiție va facilita nu doar transportul, ci și comerțul și mobilitatea între cele două țări.

Finanțat integral din fonduri europene nerambursabile, proiectul face parte din Autostrada Unirii A8, un coridor strategic ce va conecta Iașiul de Chișinău și ulterior de Odesa. Valoarea totală depășește 30 de milioane de euro, iar implicarea UE subliniază importanța acestei legături pentru integrarea regională și dezvoltarea economică.

Planurile autorităților sunt ambițioase: până în 2032, se vor construi patru poduri noi peste Prut și se vor reabilita cele existente, modernizând semnificativ infrastructura de transport între Moldova și România. Acest demers va sprijini comerțul, turismul și relațiile bilaterale, creând un flux economic mai stabil și mai sigur în regiune.

Specialiștii în infrastructură subliniază că „Podul de Flori” nu este doar un proiect de construcție, ci și un simbol al cooperării și încrederii dintre Chișinău și București. În paralel, investițiile în drumuri și autostrăzi vor contribui la reducerea timpului de transport și la creșterea atractivității Moldovei pentru investiții străine, sprijinind dezvoltarea durabilă pe termen lung.