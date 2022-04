Două persoane aflate într-o maşină suspectă, împușcați de poliție. Anchetă la Paris

Duminică seara, două persoane au murit, iar alta a fost rănită, pe Pont-Neuf, la Paris, după ce poliţiştii au tras în maşina în care se aflau cele trei victime. Autovehiculul se afla parcat pe contrasens, iar când poliţiştii au vrut să îl percheziţioneze, şoferul s-a îndreptat spre ei cu viteză. Astfel, poliţiştii au tras imediat, potrivit unor surse ale Poliţiei, citate de Le Figaro.

„O maşină era parcată pe contrasens de-a lungul pieţei Vert-Galant de pe Pont-Neuf. Poliţiştii s-au apropiat să percheziţioneze persoanele prezente din vehicul, cu armele automate îndreptate spre el. Şoferul s-a repezit spre organele de poliţie cu viteză maximă. Poliţia a tras imediat”, a declarat un martor audiat de poliţie.

Doi oameni au murit, împuşcaţi de poliţişti

Cele două persoane ucise se aflau în vehicul. Se pare că şoferul ar fi una dintre persoanele decedate. Un al treilea pasager a fost rănit şi transportat la spital. Vehiculul era marca Volkswagen Polo, culoare închisă, înmatriculat la Paris, potrivit unui fotograf AFP.

Poliţia a impus un perimetru de securitate la Pont-Neuf şi Quai des Orfèvres. O anchetă este în curs de desfăşurare.

Two protestors have been killed as police open fire on a car in Paris.

On the Pont Neuf bridge the driver refused to stop the car and continued to drive across the bride, the car was met with a hail of bullets and two people were killed.@EternalEnglish pic.twitter.com/GxaCFUChDD

— Aleksey (@AlekseyNotOnGab) April 24, 2022