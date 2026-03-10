Polonia a deportat 17 cetățeni moldoveni într-o singură săptămână

Autoritățile poloneze au deportat aproape 200 de cetățeni străini în prima săptămână a lunii martie, printre aceștia numărându-se și 17 cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit informațiilor publicate de Garda de Frontieră a Poloniei.

Conform datelor oficiale, în perioada 2–8 martie, aproape 200 de străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Poloniei. Dintre aceștia, 12 cetățeni moldoveni au fost obligați să părăsească țara pe cont propriu, iar alți cinci au fost deportați forțat.

În același interval, autoritățile poloneze au dispus și plecarea voluntară din țară pentru 19 cetățeni ai Ucrainei și 19 cetățeni ai Belarusului.

Cele mai multe deportări forțate au vizat cetățeni ucraineni, în număr de 44. De asemenea, au fost expulzați forțat trei cetățeni ai Georgiei, pe lângă cei cinci cetățeni ai Republicii Moldova.

Potrivit Gărzii de Frontieră poloneze, printre străinii reținuți se numără persoane condamnate pentru diverse infracțiuni, inclusiv furturi, conducerea vehiculelor în stare de ebrietate, propagandă nazistă, tulburarea ordinii publice și utilizarea unor documente false.

Unii dintre cei vizați sunt suspectați și de implicare în facilitarea trecerii ilegale a frontierei sau de ajutor acordat altor persoane pentru a intra ilegal pe teritoriul Poloniei.