Vot crucial la Bruxelles pentru „curățarea” Europei: Imigranții ilegali vor fi trimiși în centre de detenție din afara UE!

O lege care permite perchezițiile la domiciliu și centrele de detenție construite în afara UE pentru a crește întoarcerea migranților ilegali a fost aprobată la nivel de comisie, divizând majoritatea tradițională a Parlamentului European.

Vot important în PE. Ce urmează?

Comisia Parlamentului pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a aprobat luni o versiune a textului susținută de grupurile de centru-dreapta, dreapta și extremă dreaptă, rupând tradiționala „majoritate centristă”. Grupurile de stânga și-au anunțat opoziția față de proiectul de lege, care acum trebuie votat de întregul Parlament.

Parlamentul European va vota în curând (iunie – iulie 2026) o lege care urmărește să crească întoarcerea migranților neregulați, de asemenea prin centre controversate de deportare din afara UE, detenții de până la doi ani și percheziții în locuințe pe care ONG-urile le compară cu metodele ICE în stil american.

După ultimul vot al Parlamentului, versiunea finală a proiectului de lege va fi negociată cu statele membre și ar putea deveni lege în lunile următoare, deoarece diferențele dintre cele două poziții sunt minime.

Stânga extremistă nu e de acord

Grupurile de stânga critică dur rezultatul. „Textul adoptat reflectă o ideologie rasistă și populistă. Va pune în pericol viețile oamenilor și le va încălca demnitatea”, a declarat europarlamentara Verzilor Mélissa Camara pentru Euronews, susținând că încalcă „principiile fundamentale ale statului de drept”.

Ce permite noul regulament

Regulamentul privind revenirea a fost propus de Comisia Europeană în martie 2025 și aprobat de statele membre în decembrie anul trecut.

Aceasta ar stabili recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare aplicate migranților între statele membre ale UE și ar permite autorităților să percheziționeze locul de reședință sau „alte locuri relevante” unde ar putea fi găsit un cetățean al unei țări terțe care a primit un ordin de expulzare.

„Va fi responsabilitatea statelor membre să prioritizeze agențiile lor de aplicare a legii pentru a aplica cu adevărat aceste [reguli], deschizând calea către o politică eficientă de returnare”, a declarat europarlamentarul Charlie Weimers, negociatorul-șef al grupului ECR, pentru Euronews.

Criticii spun că această prevedere s-ar putea traduce în raiduri similare cu cea efectuată de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), care au provocat proteste și ciocniri în SUA, cel mai notabil în Minnesota.

„Acest lucru ar deschide potențial ușa pentru ca poliția să percheziționeze casele persoanelor suspectate că găzduiesc migranți, precum și birouri și adăposturi administrate de organizații umanitare”, a declarat Silvia Carta, ofițer de advocacy la Picum, o rețea de organizații din domeniul migrației, pentru Euronews.

Ea consideră că în unele state membre prevederile legislative sau chiar constituționale ar putea împiedica aplicarea acestei legi, dar se teme că în alte părți reglementarea ar extinde posibilitățile de desfășurare a investigațiilor fără un cadru legal foarte clar, cum ar fi o autorizație judiciară.

Legea ar permite, de asemenea, țărilor UE să returneze migranți neregulați în țări terțe fără legătură cu originea lor, atâta timp cât au acorduri bilaterale cu un stat non-UE pentru construirea unor centre de detenție numite „centre de întoarcere” pe teritoriul său.

Organism independent de monitorizare desființat

Conform proiectului de lege, hub-urile pot fi fie locuri de tranzit, fie locuri unde o persoană este așteptată să rămână, ceea ce ridică probleme legate de drepturile persoanelor migrante, deoarece acestea ar fi trimise înapoi în țări cu care nu au nicio legătură.

Respectul drepturilor fundamentale în centrele de detenție construite în afara UE este, de asemenea, un motiv de îngrijorare pentru ONG-uri, care condamnă lipsa garanțiilor și a responsabilității.