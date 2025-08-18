Pompierii moldoveni au revenit din Grecia după o lună de intervenții

După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (IGSU) a revenit acasă, încheind cu succes misiunea internațională de pre-poziționare.

La revenirea în țară, pompierii au fost întâmpinați cu onoare în cadrul unei ceremonii oficiale, desfășurate în incinta Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1 din Capitală.

La eveniment au participat Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, domnul Victor Grosu, Vice-Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, excelența sa Konstantinos Kattoulas și conducerea IGSU.

Oficialii au adresat mesaje de recunoștință și apreciere pentru dedicația, curajul și profesionalismul de care au dat dovadă pompierii moldoveni pe parcursul a mai multor săptămâni, demonstrând că spiritul de solidaritate nu cunoaște granițe.

Totodată, a fost subliniată importanța participării Republicii Moldova la această misiune internațională, evidențiind angajamentul țării noastre de a se alinia la standardele și practicile europene în domeniul gestionării situațiilor de urgență și protecției civile.

Misiunea echipei specializate de combatere terestră a incendiilor forestiere din cadrul IGSU s-a desfășurat în perioada 15 iulie – 15 august 2025. Echipa a fost formată din 44 de pompieri, dotați cu 8 mijloace de tehnică, divizați în două contingente. Pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, pe peninsula Peloponez.

Pe parcursul misiunii, pompierii moldoveni au intervenit activ în peste 30 locații și localități afectate de incendii complexe și de lungă durată. Cele mai multe intervenții au avut loc în regiunea Patras, una dintre cele mai grav afectate zone, dar și în apropierea altor localități cu risc ridicat de incendiu.

Flăcările, alimentate de temperaturi extreme și vânt puternic, au pus în pericol comunități, obiective industriale și suprafețe extinse de pădure, aflate la zeci de kilometri distanță. Astfel, timpul total de aflare a pompierilor în teren și executarea acțiunilor de intervenție a depășit 200 de ore, inclusiv pe timp de noapte.

Intervențiile au avut ca obiectiv protejarea suprafețelor forestiere, locuințelor și a obiectivelor industriale amplasate în fața flăcărilor, evacuarea persoanelor aflate în pericol, oprirea extinderii incendiilor, precum și sprijinirea pompierilor greci prin alimentarea cu apă a autospecialelor.

Un caz mai deosebit ar fi, izbucnirea unui incendiu în zona industrială și apropierea imediată a bazei de operații unde era cazată echipa. Printr-o intervenție rapidă și coordonată împreună cu pompierii greci, flăcările au fost localizate și lichidate, evitând astfel orice impact asupra bazei.

Misiunea pompierilor moldoveni a reprezentat nu doar un sprijin concret pentru populația și autoritățile Greciei, ci și o oportunitate de consolidare a cooperării internaționale și de schimb de experiență între echipele de intervenție din mai multe state europene.

Această participare se înscrie în programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar, finanțat de Uniunea Europeană, destinat prevenirii și limitării incendiilor de pădure în sudul Europei. Programul a fost conceput ca răspuns la incendiile devastatoare din anii anteriori și reunește, în acest an, echipe specializate din șase țări europene, printre care și Republica Moldova.

În cadrul Programului European de Pre-poziționare a Echipelor de Stingere a Incendiilor de Pădure, anul acesta în Grecia au fost pre-poziționați 323 de pompieri din România, Franța, Republica Cehă, Austria, precum și Republica Moldova.

Scopul programului este de a reduce timpul de răspuns în cazul producerii incendiilor de pădure, prin executarea misiunilor specifice de monitorizare și stingere a eventualelor focare în locațiile stabilite de forțele locale, de eficientizare a activității de pregătire a echipelor, precum și de interoperabilitate între acestea.

Menționăm că, anul acesta, echipa de pompieri specializată din cadrul IGSU a participat pentru a treia oară în misiuni de lichidare a incendiilor de pădure în Republica Elenă și pentru a doua oară în calitate de membru deplin al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.