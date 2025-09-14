Posterul electoral PAS: sperietori și promisiuni reciclate

Guvernarea ne spune că „Turul 2 nu va fi”, că dacă nu votăm PAS din prima, Moldova se pierde. Promit că aduc Europa acasă, dar realitatea e că în 4 ani au plecat peste 230.000 de moldoveni din țară. Ăsta e drumul european? Fuga din Moldova?

Ne promit din nou „infractorii aduși acasă în cătușe”. Întrebarea e simplă: care dintre marile corpuri ale jafului stau azi la pușcărie? Au promis și în 2021, și în 2024, iar acum repetă aceleași slogane. În schimb, corupția și pilele s-au așezat bine-mersi în instituții.

Ne promit „pace și viitor european”. Dar când Maia Sandu făcea coaliție cu Dodon știa că-i „mâna Moscovei”? Ori când se poza anul trecut cu Ceban, știa că e „piciorul Kremlinului”? Dubla măsură e evidentă: azi îi demonizează, ieri făceau aranjamente cu ei.

Ne promit că „moldovenii vor reveni acasă”. Dar ce-au făcut în acești ani? În loc să-i aducă pe oameni, au expulzat 230.000 din Republica Moldova. În ritmul ăsta, vor rămâne doar cu posterele lipite pe pereți.

Și partea cea mai comică – afișul lor cu „pericolul rusesc”: bombe, pușcării, Dodon și Șor înșirați ca sperietoare. Dar unde erau aceste griji când PAS vota cu Dodon, când erau prieteni cu Plahotniuc sau când se pozau cu Ceban? Atunci nu mai era „Putin pericol”?

Adevărul e simplu: sperietorile și promisiunile nu țin loc de rezultate. Au avut puterea absolută 4 ani, și ce vedem? Exod mai mare, prețuri mai mari, corupție sub altă culoare.

Viitorul european nu se construiește cu postere colorate și slogane, ci cu rezultate. Ori de ele PAS nu mai vorbește, pentru că realitatea îi contrazice.