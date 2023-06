Premierul britanic Rishi Sunak anunță sprijin pentru R. Moldova din partea Marii Britanii, în contextul presiunii exercitate de Rusia asupra Chișinăului

Marea Britanie va acorda sprijin Republicii Moldova în contextul presiunii exercitate de Rusia asupra Chișinăului, a anunțat premierul britanic Rishi Sunak, potrivit TVR Moldova.

„Fiind primul prim-ministru britanic care a vizitat Moldova, sunt încântat să anunț un nou sprijin pentru a-i ajuta în fața agresiunii ruse.

Mă întâlnesc cu lideri europeni în Moldova, punând combaterea migrației ilegale pe primul loc pe agenda internațională. Am încheiat deja acorduri de migrație cu Albania, Franța și UE pentru a opri bărcile. Această problemă globală necesită colaborare”, a scris pe pagina sa de Twitter, Rishi Sunak.

As the first British Prime Minister to visit Moldova, I’m pleased to announce new support to aid them in the face of Russian aggression.

Moldova is not alone 🇬🇧🇲🇩 pic.twitter.com/00VMj1pvOJ

