Premierul Irlandei într-o vizită surpriză la Kiev

Premierul irlandez Leo Varadkar a promis că va fi alături de Ucraina „atâta timp cât va fi nevoie”, în cadrul unei vizite neanunțate la Kiev în această dimineață, relatează Sky News.

În cadrul unei vizite rapidă în regiunea Kievului, Varadkar a purtat discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și a vizitat micile orașe Bucea și Irpin, unde sute de civili au fost uciși în timpul ocupației rusești spre începutul războiului.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă după discuții, el a declarat: „Vizitele mele la locurile acestor atrocități din această dimineață și întâlnirea mea aici, la Kiev, mi-au confirmat faptul că Rusia nu va reuși și că nu i se poate permite Rusiei să reușească”.

„Dacă Rusia crede că țintirea civililor și a infrastructurii esențiale îi va descuraja pe prietenii Ucrainei, inclusiv Irlanda, ei bine, se înșală. Volodimir Zelenski, vom fi alături de Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. Ucraina va învinge și Ucraina va fi reconstruită”, a mai afirmat el.

Welcome to Ukraine, Taoiseach Leo Varadkar @LeoVaradkar. Today, we will hold important negotiations – security, political cooperation, justice for Ukraine and our economic cooperation.

Although Ireland is a neutral country, this neutrality does not mean indifference, and this is… pic.twitter.com/qzxvkXw7uV

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2023