Premierul Japoniei va vizita Mongolia pentru a finaliza un acord în domeniul apărării

Japonia şi Mongolia se află în etapa finală de negociere a unui nou acord bilateral ce va permite ambelor ţări să facă schimb de echipamente şi tehnologii de apărare, conform unor informaţii apărute în presa japoneză de joi, înainte ca prim-ministrul Fumio Kishida să se deplaseze la Ulaanbaatar, informează EFE, potrivit Agerpres.

Premierul Kishida va efectua o vizită în Mongolia în perioada 11-12 august, o deplasare în cadrul căreia se va întâlni cu preşedintele Ukhnaa Khurelsukh, în capitala ţării, Ulaanbaatar, fiind de aşteptat încheierea unui acord în domeniul apărării şi urmând ca semnarea oficială a acestuia să aibă loc în toamnă.

Acordul prevede garantarea gestionării corecte a echipamentelor şi tehnologiilor de apărare după transferul acestora în ţara de destinaţie.

Prin acest demers, guvernul japonez urmăreşte să reducă nivelul de dependenţă al Mongoliei faţă de China şi Rusia, ţări cu care se învecinează, oferind îmbunătăţiri în domeniul securităţii interne, conform informaţiilor furnizate presei locale de surse din executivul de la Tokio.

Totodată, Japonia ia în considerare adăugarea Mongoliei pe lista ţărilor pe care le sprijină prin programul său de cooperare în domeniul securităţii în anul fiscal 2024, program în care guvernul japonez oferă echipamente de apărare gratuite şi sprijin forţelor militare ale ţărilor care împărtăşesc valori comune.

Vizita premierul nipon în Mongolia va fi a treia etapă a unui turneu care îl va purta în Kazahstan (9-10 august) şi Uzbekistan (10-11 august), toate având ca scop discutarea problemelor bilaterale şi cooperarea internaţională cu ţările din Asia Centrală şi consolidarea relaţiilor într-o gamă largă de domenii.

“Prin această vizită, vom consolida relaţiile diplomatice cu ţările din Asia Centrală şi Mongolia”, a declarat joi, la o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Yoshimasa Hayashi.

“Cu ţările central-asiatice este planificată emiterea unei declaraţii comune în care sperăm să negociem noi iniţiative privind energie verde”, a adăugat el.

În Kazahstan, prim-ministrul Kishida va participa la primul summit al “Dialogului Asia Centrală plus Japonia”, un for de discuţii iniţiat de Japonia în 2004 şi care marchează în acest an cea de-a 20-a aniversare cu aşteptări de aprofundare a parteneriatului şi a cooperării “reciproc benefice” între aceste ţări.

“În ceea ce priveşte conţinutul negocierilor cu Mongolia, acesta este încă în curs de elaborare”, a adăugat Hayashi joi, întrebat la o conferinţă de presă despre acordul de apărare.

Este de aşteptat ca vizita în Mongolia a premierului Kishida să confirme progresul în ceea ce priveşte cooperarea la diferite niveluri în baza “Parteneriatului Strategic Special pentru Pace şi Prosperitate” semnat între cele două ţări.