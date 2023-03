Premierul Poloniei critică liderii UE: Noi ne-am opus Nord Stream 2 și nu am greșit

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat, marţi, la Bucureşti, că liderii din Polonia şi România au pledat “ani de zile” împotriva construcţiei Nord Stream 2 şi, în prezent, “s-a dovedit” că au avut dreptate.

“Războiul din Ucraina este pentru Uniunea Europeană o mare verificare a solidarităţii, examen pe care România şi Polonia l-au luat cu brio. Nu se simte pulsul mai bine decât în statele care au fost în spatele Cortinei de Fier şi care astăzi înţeleg foarte bine ce riscuri, ce ameninţări aduc aceste acţiuni din Estul graniţelor noastre. Orice şef de stat din Europa ştie acum şi a aflat ce spuneam noi în trecut”, a declarat şeful Guvernului de la Varşovia, potrivit traducerii oficiale, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Potrivit premierului Poloniei, vocea ţărilor din regiune “se aude din ce în ce mai bine”.

“Punctul de greutate se transferă în direcţia Poloniei, României, ţărilor din Europa Centrală. Şi tocmai liderii din Polonia şi din România care au spus ani de zile ‘Nu construiţi Nord Stream 2, haideţi să nu devenim dependenţi de Rusia’… Noi asta am spus, Guvernul nostru şi Guvernul român. Din păcate, s-a dovedit că am avut dreptate. Astăzi, după ce deja am suportat efectele, partenerii din Vest ne dau dreptate. Diagnosticele pe care le-am pus noi în trecut s-au dovedit reale”, a transmis Morawiecki.

