Premierul României anunță că Bucureștiul ar putea dona Ucrainei 30 de avioane MiG-21 Lancer. „Cea mai mare obligaţie pe care o are acum România este faţă de R. Moldova”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susţine că nu există, în acest moment, o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind antrenarea unor „insurgenţi” sau mercenari pe teritoriul ţării noastre care să intervină în apărarea Ucrainei. În ceea ce priveşte posibilitatea ca România să doneze Ucrainei armament şi avioanele MiG-21 LancerR ţinute la sol, preşedintele Camerei Deputaţilor afirmă că acest lucru „este posibil”, în funcţie de evoluţia situaţiei din ţara vecină aflată în război, informează News.ro.

Întrebat joi seară la România Tv, dacă România va dona Ucrainei avioanele de luptă MiG care sunt consemnate la sol, preşedintele Camerei Deputaţilor a răspuns: „În primul şi în primul rând, trebuie să-ţi creezi cadrul legislativ şi este normal să faci acest lucru”.

„Haideţi să fim corecţi: avem o frontieră de 650 de kilometri cu Ucraina. Nimeni nu ştie cum va evolua situaţia din Ucraina, e normal să ne pregătim pentru aşa ceva. Dar asta nu înseamnă că România va intra direct în acest conflict cu Rusia. Este posibil, în funcţie de evoluţia lucrurilor din Ucraina, România să facă acest lucru (să doneze avioanele MiG – n.r.), dar efortul împotriva Rusiei al tuturor ţărilor civilizate şi din Uniunea Europeană, dar şi din afara Uniunii Europene – şi aici mă refer în mod direct la partenerul strategic al României, Statele Unite ale Americii – trebuie să fie asumat de către toate statele. Primul pas este să avem un cadru legislativ. Nu o să încalce nimeni legea şi astfel de hotărâri nu cred că se vor lua pe ascuns sau să nu fie informată toată lumea. Dar este normal ca noi, ca şi stat, să ne pregătim pentru orice evoluţie a conflictului din Ucraina, noi trebuie să apărăm Ucraina, este evident acest lucru”, a afirmat Marcel Ciolacu, răspunzând unor întrebări legate despre posibilitatea ca România să doneze armament Ucrainei.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a comentat şi informaţiile potrivit cărora România ar fi unul dintre cele două state vecine Ucrainei în care se antrenează mercenari care ar urma să lupte pentru Ucraina.

„În acest moment nu este luată o astfel de decizie. Astfel de decizii se iau în CSAT şi, din câte ştiu eu, nu a fost niciun CSAT în ultima… Presupun că e vorba de insurgenţii care ar face antrenamente pe teritoriul altui stat. (…) Eu nu am cunoştinţă de aşa ceva am văzut şi declaraţia primului ministru care spune că nu există aşa ceva”, a afirmat Ciolacu.

El a subliniat că „România nu este într-un conflict direct cu Rusia, România este alături de toate ţările civilizate împotriva unui dictator, unui criminal de război, care a atacat un alt stat suveran care a decis, democratic, ce parcurs îşi doreşte”.

„Cea mai mare obligaţie pe care o are acum România este faţă de Republica Moldova. Din punctul meu de vedere,cel mai vulnerabil stat, în acest moment, la o agresiune, rămâne în continuare Republica Moldova, după Ucraina”, a declarat Marcel Ciolacu.

Mikoian-Gurevici MiG-21 este un avion de vânătoare din generația a treia, inițial construit de către Biroul Mikoian și Gurevici din Uniunea Sovietică

MiG-21 Lancer C din dotarea Forțelor Aeriene Române.

Aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române au fost suspendate de la activitățile de zbor, începând din 15 aprilie, prin ordin al șefului Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu.

Măsura a fost luată având în vedere incidența considerabilă a evenimentelor și accidentelor de aviație înregistrate pe timpul exploatării aeronavelor MiG-21 LanceR, soldate cu mai multe victime și aeronave avariate sau distruse, în scopul îmbunătățirii siguranței aeronautice și pentru prevenirea producerii evenimentelor și accidentelor de aviație prin reducerea riscurilor asociate defecțiunilor tehnice.

În perioada suspendării activităților de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR, Forțele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO. De asemenea, sistemele de apărare cu baza la sol din dotare vor executa misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă națională, precum și în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană și Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System).

În același timp, au fost dispuse măsuri pentru accelerarea demersurilor în vederea achiziț onării celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care vor constitui, în perioada următoare, încă două escadrile. Proiectul legii de aprobare a acestei achiziții a parcurs etapa de transparență legislativă și se află în circuitul de avizare, urmând a fi prezentat Parlamentului României în cel mai scurt timp.

Resursa disponibilă a aeronavelor din cadrul celor trei escadrile de avioane multirol F-16, care vor fi operate de Forțele Aeriene, asigură operarea lor pentru o perioadă de minim 10 ani și vor constitui o capabilitate operațională aeriană de tranziție către aeronavele F-35, de generația a V-a.

