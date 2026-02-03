Prețurile reale ale locuințelor vor fi publicate într-un registru oficial

Statul pregătește lansarea unui registru public al prețurilor locuințelor și a unui registru al agenților imobiliari certificați, măsuri prezentate drept un pas important pentru creșterea transparenței pe piața imobiliară. Autoritățile susțin că viitoarea platformă va permite cetățenilor să compare mai ușor ofertele reale și comisioanele practicate.

Proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament și prevede colectarea și publicarea datelor despre tranzacțiile imobiliare, cu respectarea anonimatului, fără a fi făcute publice nume de proprietari sau chiriași. Inițiativa este susținută de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, care afirmă că lipsa informațiilor clare favorizează abuzurile și confuziile pe piață.

Potrivit deputatului, în prezent, pe multe platforme de anunțuri prețurile nu sunt afișate complet sau diferă de cele comunicate ulterior cumpărătorilor. Noul registru ar urma să conțină valori reale ale tranzacțiilor, astfel încât oamenii să poată evalua mai corect prețurile locuințelor din cartierele din Chișinău și din alte localități ale țării.

În paralel, proiectul introduce și un registru al agenților imobiliari certificați. Scopul este stabilirea unei proceduri clare de autorizare și monitorizare a activității acestora, pentru a reduce riscul practicilor incorecte și al comisioanelor netransparente.

Autorii inițiativei estimează că registrul prețurilor ar putea deveni funcțional într-un interval de un an – un an și jumătate. Deși legea urmează să fie examinată în lectura a doua în sesiunea de primăvară a Parlamentului, lucrările tehnice de pregătire a sistemului ar fi început deja.

Reprezentanții comisiei parlamentare mai susțin că, pe lângă transparență, este necesară și stimularea construcției de locuințe noi, în special în zonele din jurul capitalei. Autoritățile consideră că utilizarea mai eficientă a terenurilor de stat pentru proiecte rezidențiale ar putea contribui la creșterea ofertei și, implicit, la temperarea prețurilor.

În același timp, oficialii subliniază că statul nu poate interveni direct în stabilirea prețurilor pe piața imobiliară, deoarece o astfel de măsură ar putea descuraja investițiile și reduce oferta de locuințe. Soluțiile propuse vizează, în principal, mai multă transparență și condiții mai clare de funcționare a pieței.