Instanța a refuzat să-l recunoască pe Platon ca victimă în dosarul lui Plahotniuc

Instanța a refuzat să-l recunoască pe omul de afaceri Veaceslav Platon ca victimă într-un dosar penal în care se pretinde „fraudă bancară”.

Platon, care se ascunde la Londra de justiția moldovenească, a solicitat să fie recunoscut ca victimă în dosarul împotriva oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Platon a declarat că a dorit să depună mărturie în instanță în acest caz, dar instanța i-a respins cererea. Apoi a depus o cerere pentru a fi recunoscut ca victimă și a depune mărturie împotriva Plahotniuc prin videoconferință. Într-un document publicat pe canalul său de Telegram, Platon susține că, în 2014, Plahotniuc a folosit fonduri deturnate din sistemul bancar — 869,2 milioane de lei de la Banca de Economii — pentru a cumpăra de la acesta o participație de 38,2% la Victoriabank, clădirile Asito, Centrul de Modă și Hotelul Național. Platon a cerut recunoașterea calității de parte vătămată, despăgubiri pentru daune materiale în valoare de 869 de milioane de lei și daune morale în valoare de un milion de lei, precizând că, dacă petiția va fi admisă, va putea prezenta „dovezi irefutabile” ale vinovăției lui Plahotniuc.

La ședința de luni, judecătorii au declarat că „nu există o legătură directă dovedită între daunele pe care le invocă și faptele imputate lui Vladimir Plahotniuc în dosarul analizat”.