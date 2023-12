Primăria Constanța, victorie uriașă la Tribunalul București! Sunt vizați mii de metri pătrați din Dosarul Retrocedărilor (minuta) Primăria Constanța obține o victorie uriașă la Tribunalul București în procesul care vizează recuperarea a circa 50 de terenuri, reprezentând mii de metri pătrați, din Dosarul Retrocedărilor din Constanța!

După ce au amânat pronunțarea unui verdict timp de mai multe săptămâni la rând, judecătorii bucureșteni au admis în parte cererea UAT Municipiul Constanța prin Primar și au constatat nulitatea absolută parțială a mai multor contracte vizând terenurile, anunță ziuaconstanta.ro.

În plus, Primăria Constanța urmează să primească și peste 360.000 de lei de la o parte dintre pârâții din proces, beneficiari din Dosarul Retrocedărilor, banii reprezentând cheltuieli de judecată.

Instanța a decis, de asemenea, radierea dreptului de proprietate al unora dintre pârâți asupra a mii de metri pătrați de terenuri retrocedate. Decizia Tribunalului București a fost pronunțată în primă instanță și mai poate fi atacată în apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii motivate, urmând ca, în această situație, procesul să continue la Curtea de Apel București. Este vorba despre dosarul cu indicativul 25579/3/2020, deschis de UAT Municipiul Constanța pentru recuperarea a aproape 50 de terenuri vizate de sentința definitivă din Dosarul Retrocedărilor. În cauză, zece persoane sunt chemate în judecată de municipalitate în legătură cu actele pentru terenuri, fiind vorba despre protagoniști ai Dosarului Retrocedărilor sau persoane aproapiate acestora. Astfel, pârâți sunt Georgică Giurgiucanu (condamnat în Dosarul Retrocedărilor), Oana Cucurezeanu (fostă Giurgiucanu), Mihai Camboianu (condamnat în Dosarul Retrocedărilor), Cristian Borcea (condamnat în Dosarul Retrocedărilor), Mihaela Mariana Borcea, Emil Dragoș Săvulescu (condamnat în Dosarul Retrocedărilor), Rodica Cristina Ghionea (fostă Săvulescu), Geta Săvulescu, Virgil Călina și Habitat și Ambient SA (vizată de Dosarul Retrocedărilor). După deliberări ce au durat mai multe săptămâni, verdictul fiind amânat de mai multe ori, judecătorii Tribunalului București au admis în parte cererea Primăriei Constanța. Iată minuta Hotărârii 1551/2023, în care sunt cuprinse documentele anulate parțial de instanța de judecată, precum și suma exactă a cheltuielilor de judecată pe care trebuie să le achite fiecare parte decisă de Tribunalul București: „Admite în parte cererea principală precizată şi completată. Admite în parte cererea de intervenţie voluntară principală formulată de Statul Român prin Ministerul Finanţelor. Constată nulitatea absolută parţială a următoarelor acte juridice: 1.Contractul de partaj autentificat sub nr. 1501/15.04.2004 de BNPA „Mone Gabriela Olga și Andrei Aurel Jean” în privința terenurilor de la poziţiile 1, 6, 8, 11, 12, 17 şi 19, menţionate la pct. II lit. A din contract, în privinţa cotei de 1% la care pârâtul Camboianu Mihai a renunţat în favoarea celorlalţi coproprietari: Giurgiucanu Georgică, Măriuţă Maria, Borcea Cristian, Borcea Mihaela-Mariana şi Habitat și Ambient S.A. 1.1. Teren intravilan în suprafaţă de 500 mp, lotizare PA5 – lot 13, situat în…., CF nr. 40007, nr. cadastral 14766, CF nou 234799, CAD nou 234799, poziția 1 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 41 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 1.2 Teren intravilan în suprafaţă de 290 mp, situat în ……., CF nr. 40383, nr. cadastral 14748, CF nou 201424, CAD nou 14748, poziția 6 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 43 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 1.3 Teren intravilan în suprafaţă de 764,69 mp, situat în ……, CF nr. 39980, nr. cadastral 14749, CF nou 203347, CAD nou 14749, poziția 8 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 66 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 1.4 Teren intravilan în suprafaţă de 1000 mp, situat în ……, CF nr. 40279, nr. cadastral 14738, CF nou 209416, CAD nou 14738, poziția 11 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 71 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 1.5 Teren în suprafaţă de 1956,35 mp, situat în …..……., CF nr. 49846, nr. cadastral 15115, CF nou 216494, CAD nou 216494, poziția 12 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 72 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 1.6 Teren intravilan în suprafaţă de 688,72 mp, situat în …..……, CF nr. 53067, nr. cadastral 14825, CF nou 216437, CAD nou 216437, Poziția 17 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, Poziția 44 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 1.7 Teren intravilan în suprafață de 28.489,72 mp, situat în …….(lot. 1 rezultat din dezmembrarea suprafeţei de 72.682,53 mp, cu nr. CF inițial 40665), întabulat în CF nr. 51968, cu nr. cadastral vechi 14986/1, CF nou 216344, CAD nou 216344, poziția 19 din Dispoziția nr. 796/19.03.2004, poziția 75 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008. 2.Contractul de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 7890/03.12.2004 de BNP Cristina Budei în privința următoarelor terenuri: 2.1 Teren intravilan, în suprafaţă de 1000 mp, situat în …….., CF nr. 40279, nr. cadastral 14738, CF nou 209416, CAD nou 14738, poziția 11 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 71 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 2.2. Teren intravilan, în suprafaţă de 764,69 mp, situat în …….., CF nr. 39980, nr. cadastral 14749, CF nou 203347, CAD nou 14749, poziția 8 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 66 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008. 3.Contractul de partaj autentificat sub nr. 3100/29.09.2005 de către BNP „Mone Gabriela Olga și Andrei Aurel Jean” şi Actul adiţional la contractul de partaj autentificat sub nr. 3830/29.11.2005 de către BNP „Mone Gabriela Olga și Andrei Aurel Jean” cu privire la terenul intravilan situat în ……, în suprafață de 28.489,72 mp (lot 1), rezultat din dezmembrarea suprafeţei de 72.682,53 mp cu nr. CF iniţial 40665, Nr. CF vechi: 51968, Nr. cadastral vechi: 14986/1, CF nou 216344, CAD nou: 216344, poziția 19 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 75 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008. 4.Contractul de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 1391/30.03.2006 de BNPA „Calmuschi Paraschiva şi Anastase Eugen-George”, rectificat la data de 04.04.2006 de către acelaşi notar public, în privința terenului în suprafaţă de 1956,35 mp, situat în………., CF nr. 49846, nr. cadastral 15115, CF nou 216494, CAD nou 216494, poziția 12 din Dispoziția nr. 796 din 19 martie 2004, poziția 72 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008. 5.Certificatul de moștenitor nr. 87/14.07.2006 emis de BNPA „Mone Gabriela Olga şi Andrei Aurel Jean”, de pe urma defunctei Mariuţă Maria, decedată la data de 01.07.2006, în privința terenurilor de la pct. 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 din certificatul de moştenitor: 5.1 Cota indiviză de 14,85% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în …….., în suprafaţă de 500 mp, lotizare PA5 – lot 13, CF nr. 40007, nr. cadastral 14766, CF nou 234799, CAD nou 234799, poziția 1 din Dispoziţia nr. 796/2004, poziția 41 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.2 Cota indiviză de 14,85% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în …….., în suprafaţă de 290 mp, CF nr. 40383, nr. cadastral 14748, CF nou 201424, CAD nou: 14748, poziția 6 din Dispoziţia nr. 796/2004, poziția 43 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.3 Cota indiviză de 30% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în …….., în suprafaţă de 764,69 mp, CF nr. 39980, nr. cadastral 14749, CF nou 203347, CAD nou: 14749, poziția 8 din dispoziţia 796/2004, Poziția 66 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.4 Cota indiviză de 30% din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1956,35 mp, situat în ……., CF nr. 49846, nr. cadastral 15115, CF nou 216494, CAD nou 216494, poziția 12 din Dispoziţia nr. 796/2004, poziția 72 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.5 Cota indiviză de 14,85% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……., în suprafaţă de 688,72 mp, CF nr. 53067, nr. cadastral 14825, CF nou 216437, CAD nou 216437, poziția 17 din Dispoziţia 796/2004, poziția 44 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.6 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……., în suprafaţă de 350 mp, CF nr. 40662, nr. cadastral 14648, CF nou 201441, CAD nou: 14648, poziția 2 din Dispoziţia nr. 679/2004, poziția 45 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.7 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……, tronson I, lot 1, în suprafaţă de 2356,88 mp, CF nr. 40139, nr. cadastral 14603, CF nou 207016, CAD nou 207016, poziția 3 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 67 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.8 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ….., tronson I, lot 3, în suprafaţă de 1.371,80 mp, CF nr. 39917, nr. cadastral 14604,CF nou 207029, CAD nou 14604, poziția 4 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 68 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.9 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan situat în .….., tronson I, lot 4, în suprafaţă de 1550,13 mp, CF nr. 39912, nr. cadastral 14605, CF nou 207053, CAD nou 14605, poziția 5 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 69 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.10 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……, tronson 1, lot 5, în suprafaţă de 579,86 mp, CF nr. 39565, nr. cadastral 14606,CF nou 207020, CAD nou 14606, poziția 6 din Dispoziția 679/2004, poziția 70 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.11 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ….., tronson 2, lot 2, în suprafaţă de 507,72 mp, CF nr. 39552, nr. cadastral 14637,CF nou 207012, CAD nou 207012, poziția 8 din Dispoziția 679/2004, poziția 26 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.12 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ….., tronson 2, lot 3, în suprafaţă de 938,21 mp, CF nr. 39805, nr. cadastral 14636,CF nou 207018, CAD nou 14636, poziția 9 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 25 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.13 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……, tronson 2, lot 7, în suprafaţă de 1658,88 mp, CF nr. 39806, nr. cadastral 14640, CF nou 207912, CAD nou 14640, poziția 10 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 29 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.14 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……., tronson 3, lot l, în suprafaţă de 4413,32 mp CF nr. 39916, nr. cadastral 14641, CF nou 207050, CAD nou 207050, poziția 11 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 30 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.15 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……, tronson 3, lot 3, în suprafaţă de 3651,19 mp, CF nr. 39915, nr. cadastral 14639, CF nou 207032, CAD nou 207032, poziția 12 din Dispoziția 679/2004, poziția 28 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.16 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului situat în ……, tronson 3, lot 5, în suprafaţă de 5372,81 mp, CF nr. 39546, nr. cadastral 14644, CF nou 207037, CAD nou 207037, poziția 13 din Dispoziția 679/2004, poziția 33 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.17 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 2985,69 mp, situat în ……., tronson 4, lot 4, CF nr. 39545, nr. cadastral 14642, CF nou 207024, CAD nou 14642, poziția 14 din Dispoziția 679/2004, poziția 31 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.18 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 6920,98 mp, situat în ……., tronson 5, lot 6, CF nr. 39544, nr. cadastral 14643, CF nou 207009, CAD nou 14643, poziția 16 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 32 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.19 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 6472,61 mp, situat în …….., tronson 6, lot 2, CF nr. 39808, nr. cadastral 14638, CF nou 207030, CAD nou 207030, poziția 17 din Dispoziția 679/2004, poziția 27 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.20 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 1890 mp, situat în ……., CF nr. 41504, nr. cadastral 15290, CF nou 216400, CAD nou 216400, poziția 2 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 46 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.21 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 478,79 mp, situat în ……., lot 2, CF nr. 41510, nr. cadastral 15332, CF nou 216404, CAD nou 216404, poziția 5 din Dispoziția nr. 1344/2004, Poziția 47 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.22 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 495,99 mp, situat în ……., lot 3, CF nr. 41597, nr. cadastral 15328, CF nou 237599, CAD nou 237599, poziția 6 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 48 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.23 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 617,70 mp, situat în ……, lot 4, CF nr. 41534, nr. cadastral 15330, CF nou 216403, CAD nou 216403, poziția 7 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 49 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.24 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 551,04 mp, situat în ………., lot 5, CF nr. 41595, nr. cadastral 15324, CF nou 216439, CAD nou 216439, poziția 8 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 50 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.25 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, in suprafaţă de 496,66 mp, situat în …….., lot 6, CF nr. 41508, nr. cadastral 15327, CF nou 216402, CAD nou 216402, poziția 9 din Dispoziția nr. 1344/2004, Poziția 51 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.26 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate, terenul intravilan, în suprafaţă de 464,77 mp, situat în …………, lot 7, CF nr. 41533, nr. cadastral 5329, CF nou 216391, CAD nou 216391, poziția 10 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 52 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.27 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 611,54, situat în ……….., CF nr. 41594, nr. cadastral 15309, CF nou 201414, CAD nou: 15309, poziția 12 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 53 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.28 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 330,97 mp, situat în ………., CF nr. 41828, nr. cadastral 15302, CF nou 201412, CAD nou 201412, poziția 13 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 54 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.29 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 2426 mp, situat în …….., CF nr. 42127, nr. cadastral 15314, CF nou 201410, CAD nou: 15314, poziția 15 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 56 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.30 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 955 mp, situat în ………., CF nr. 41529, nr. cadastral 15313,CF nou 201404, CAD nou: 15313, poziția 16 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 57 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.31 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 250 mp, situat în ………, CF nr. 41593, nr. cadastral 15305, CF nou 201416, CAD nou: 15305, poziția 19 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 58 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.32 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 250 mp, situat în ……….., CF nr. 41503, nr. cadastral 15303, CF nou 201402, CAD nou: 15303, poziția 21 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 59 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.33 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 490,52 mp, situat …….., lot 1, CF nr. 41592, nr. cadastral 15311, CF nou 201407, CAD nou: 15311, poziția 22 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 60 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.34 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 2219, 13 mp, situat în ………., lot 2, CF nr. 41530, nr. cadastral 15315,CF nou 201442, CAD nou: 15315, poziția 23 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 61 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.35 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 1703,90 mp, situat ………, CF vechi 54299, nr. cadastral 20380, CF nou 201436, CAD nou: 20380, poziția 24 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 65 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.36 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 200 mp, situat în ……., CF nr. 41501, nr. cadastral 15310, CF nou 201437, CAD nou 15310, poziția 25 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 62 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.37 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 1.694,17 mp, situat în …….. tronson 2, lot 1, județul Constanța, CF nr. 41539, cu nr. cadastral 15294, CF nou 207013, CAD nou: 15294, poziția 28 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 34 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.38 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 2.255,67 mp, situat în …… – tronson 2, lot 8, județul Constanța, CF nr. 41505, cu nr. cadastral 15298,CF nou 206749, CAD nou 15298, poziția 29 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 36 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.39 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 1.397,49 mp, situat în …… – tronson 2, lot 9, județul Constanța, CF nr. 41601, cu nr. cadastral 15293, CF nou 207008, CAD nou: 15293, poziția 30 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 74 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.40 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 1.587 mp, situat în …… – tronson 2, lot 10, județul Constanța, CF nr. 41540, nr. cadastral 15299, CF nou 207007, CAD nou 15299, poziția 31 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 37 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.41 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 1104,86 mp, situat în ………, tronson 3, lot 2, județul Constanța, CF nr. 41506, cu nr. cadastral 15331, CF nou 207021, CAD nou 15326, poziția 32 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 39 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.42 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 759,72 mp, situat în …….., tronson 3, lot 4, județul Constanța, CF nr. 42205, cu nr. cadastral 15297, CF nou 207052, CAD nou: 15297, poziția 33 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 35 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.43 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 1182,92 mp, situat ……., tronson 3, lot 6, județul Constanța, CF nr. 41541, cu nr. cadastral 15331,CF nou 207026, CAD nou 15331, poziția 34 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 40 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.44 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 4224,39 mp, situat în …….., tronson 4, lot 1, județul Constanța, CF nr. 41511, cu nr. cadastral 15325, CF nou 207003, CAD nou 207003, poziția 35 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 38 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.45 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 12.129 mp, situat în …….., CF nr. 41984, cu nr. cadastral 15458,CF nou 201440, CAD nou 201440, poziția 36 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 63 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.46 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 30951 mp, situat în ……., CF nr. 42126, cu nr. cadastral 15486, CF nou 201400, CAD nou 15486, poziția 37 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 64 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 5.47 Cota indiviză de 14,70% din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafață de 717,36 mp, situat în …….., CF nr. 41538, cu nr. cadastral 15300,CF nou 201439, CAD nou 15300, poziția 38 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 24 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 6.Contractul de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 3271/31.07.2006 de BNPA „Calmuschi Paraschiva ți Anastase Eugen-George” având ca obiect terenul în suprafaţă de 1956,35 mp, situat în ………, CF nr. 49846, nr. cadastral 15115, CF nou 216494, CAD nou 216494, poziția 12 din Dispoziția nr. 796/2004, poziția 72 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008. 7.Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3272/31.07.2006 de BNPA Calmuschi Paraschiva şi Anastase Eugen-George în privința următoarelor terenuri: 7.1 Cota indiviză de 27,22% din terenul intravilan, în suprafaţă de 688,72 mp, situat în ……, CF nr. 53067, nr. cadastral 14825, CF nou 216437, CAD nou 216437, pct. 1 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 17 din Dispoziția nr. 796/2004, poziția 44 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.2 Cota indiviză de 27,22% din terenul intravilan, în suprafaţă de 500 mp, lotizare PA5 – lot 13, situat în ……, CF nr. 40007, nr. cadastral 14766, CF nou 234799, CAD nou 234799, pct. 4 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 1 din Dispoziția nr. 796/2004, poziția 41 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.3 Cota indiviză de 55% din terenul intravilan, în suprafaţă de 764,69 mp, situat în …….., CF nr. 39980, nr. cadastral 14749, CF nou 203347, CAD nou 14749, pct. 5 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 8 din Dispoziția nr. 796/2004, poziția 66 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.4 Cota indiviză de 27,22% din terenul intravilan, în suprafaţă de 290 mp, situat în …….., CF nr. 40383, nr. cadastral 14748, CF nou 201424, CAD nou 14748, pct. 6 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 6 din Dispoziția nr. 796/2004, poziția 43 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.5 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 350 mp, situat în …….., CF nr. 40662, nr. cadastral 14648, CF nou 201441, CAD nou: 14648, pct. 9 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 2 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 45 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.6 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 717,36 mp, situat în ………, CF nr. 41538,cu nr. cadastral 15300,CF nou 201439, CAD nou 15300, pct. 12 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 38 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 24 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.7 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 12.129 mp, situat în ………., CF nr. 41984, nr. cadastral 15458,CF nou 201440, CAD nou 201440, pct. 13 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 36 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 63 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.8 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 30.951 mp, situat în ………, CF nr. 42126, nr. cadastral 15486, CF nou 201400, CAD nou 15486, pct. 15 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 37 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 64 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.9 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 495,99 mp, situat în………., lot 3, CF nr. 41597, nr. cadastral 15328, CF nou 237599, CAD nou 237599, pct. 16 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 6 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 48 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.10 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 617,70 mp, situat în ………., lot 4, CF nr. 41534, nr. cadastral 15330, CF nou 216403, CAD nou 216403, pct. 17 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 7 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 49 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.11 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 551,04 mp, situat în ………., lot 5, CF nr. 41595, nr. cadastral 15324, CF nou 216439, CAD nou 216439, pct. 18 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 8 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 50 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.12 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, in suprafaţă de 496,66 mp, situat în ………., lot 6, CF nr. 41508, nr. cadastral 15327, CF nou 216402, CAD nou 216402, pct. 19 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 9 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 51 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.13 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 464,77 mp, situat în ………, lot 7, CF nr. 41533, nr. cadastral 5329, CF nou 216391, CAD nou 216391, pct. 20 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 10 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 52 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.14 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 200 mp, situat în ……….., CF nr. 41501, cu nr. cadastral 15310, CF nou 201437, CAD nou 15310, pct. 22 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 25 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 62 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.15 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 2.219,13 mp, situat în …….. lot 2, CF nr. 41530, cu nr. cadastral 15315, CF nou 201442, CAD nou 15315, pct. 23 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 23 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 61 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.16 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 490,52 mp, situat în ………, lot 1, CF nr. 41592, nr. cadastral 15311, CF nou 201407, CAD nou: 15311, pct. 24 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 22 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 60 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.17 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 250 mp, situat în ………. lot 5, CF nr. 41503, nr. cadastral 15303, CF nou 201402, CAD nou: 15303, pct. 25 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 21 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 59 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.18 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 250 mp, situat în …….. lot 3, CF nr. 41593, nr. cadastral 15305, CF nou 201416, CAD nou: 15305, pct. 27 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 19 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 58 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.19 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 955 mp, situat în …….., CF nr. 41529, nr. cadastral 15313, CF nou 201404, CAD nou: 15313, pct. 30 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 16 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 57 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.20 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 2426 mp, situat în …… , CF nr. 42127, nr. cadastral 15314, CF nou 201410, CAD nou: 15314, pct. 31 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 15 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 56 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.21 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 330,97 mp, situat în ………, CF nr. 41828, nr. cadastral 15302, CF nou 201412, CAD nou 201412, pct. 32 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 13 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 54 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.22 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 611,54, situat în ………., CF nr. 41594, nr. cadastral 15309, CF nou 201414, CAD nou: 15309, pct. 33 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 12 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 53 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.23 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 1890 mp, situat în ………, CF nr. 41504, nr. cadastral 15290, CF nou 216400, CAD nou 216400, pct. 34 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 2 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 46 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 7.24 Cota indiviză de 27,95% din terenul intravilan, în suprafaţă de 478,79 mp, situat în …….., lot 2, CF nr. 41510, nr. cadastral 15332, CF nou 216404. CAD nou 216404, pct. 35 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 5 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 47 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.Contractul de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 4598/20.10.2006 de BNPA „Calmuschi Paraschiva ți Anastase Eugen-George” în privința următoarelor terenuri: 8.1 Terenul intravilan, în suprafaţă de 290 mp, situat în …….., CF nr. 40383, nr. cadastral 14748, CF nou 201424, CAD nou: 14748, pct. 3 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 6 din Dispoziția nr. 796/2004, poziția 43 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.2 Terenul intravilan, în suprafaţă de 350 mp, situat în ……., CF nr. 40662, nr. cadastral 14648, CF nou 201441, CAD nou: 14648, pct. 6 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 2 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 45 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.3 Terenul intravilan, în suprafaţă de 717,36 mp, situat în ……., CF nr. 41538,nr. cadastral 15300, CF nou 201439, CAD nou 15300, pct. 9 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 38 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 24 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.4 Terenul intravilan, în suprafaţă de 12.129 mp, situat în …….., CF nr. 41984, nr. cadastral 15458,CF nou 201440, CAD nou 201440, pct. 10 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 36 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 63 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.5 Terenul intravilan, în suprafaţă de 30.951 mp, situat în ……, CF nr. 42126, nr. cadastral 15486, CF nou 201400, CAD nou 15486, pct. 12 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 37 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 64 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.6 Terenul intravilan, în suprafaţă de 200 mp, situat în ……. , CF nr. 41501, nr. cadastral 15310,CF nou 201437, CAD nou 15310, pct. 13 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 25 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 62 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.7 Terenul intravilan, în suprafaţă de 2219,13 mp, situat în ………, lot 2, CF nr. 41530, nr. cadastral 15315,CF nou 201442, CAD nou 15315, pct. 14 din secțiunea dedicată obiectului contractului – Contractul de partaj voluntar fără sultă 4598/2006, poziția 23 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 61 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.8 Terenul intravilan, în suprafaţă de 490,52 mp, situat în …….., lot 1, CF nr. 41592, nr. cadastral 15311, CF nou 201407, CAD nou 15311, pct. 15 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 22 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 60 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.9 Terenul intravilan, în suprafaţă de 250 mp, situat în ……… lot 5, CF nr. 41503, nr. cadastral 15303, CF nou 201402, CAD nou 15303, pct. 16 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 21 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 59 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.10 Terenul intravilan, în suprafaţă de 250 mp, situat în …….. lot 3, CF nr. 41593, nr. cadastral 15305, CF nou 201416, CAD nou 15305, pct. 18 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 19 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 58 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.11 Terenul intravilan, în suprafaţă de 955 mp, situat în …….., CF nr. 41529, nr. cadastral 15313, CF nou 201404, CAD nou 15313, pct. 21 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 16 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 57 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.12 Terenul intravilan, în suprafaţă de 2426 mp, situat în ………, CF nr. 42127, nr. cadastral 15314, CF nou 201410, CAD nou 15314, pct. 22 din secțiunea dedicată obiectului, poziția 15 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 56 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.13 Terenul intravilan, în suprafaţă de 330,97 mp, situat în ………, CF nr. 41828, nr. cadastral 15302, CF nou 201412, CAD nou 201412, pct. 23 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 13 din Dispoziția nr. 1344/2004, Poziția 54 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 8.14 Terenul intravilan, în suprafaţă de 611,54, situat în ……, CF nr. 41594, nr. cadastral 15309, CF nou 201414, CAD nou: 15309, pct. 24 din secțiunea dedicată obiectului contractului, poziția 12 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 53 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008. 9.Contractul de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 4633/24.10.2006 de BNPA „Calmuschi Paraschiva ți Anastase Eugen-George” în privința terenului intravilan, în suprafaţă de 1703,90 mp, situat în …….., CF vechi 54299, nr. cadastral 20380, CF nou 201436, CAD nou: 20380, poziția 24 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 65 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 10.Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5313/22.11.2006 de BNPA „Calmuschi Paraschiva ți Anastase Eugen-George” în privința terenului intravilan, în suprafaţă de 200 mp, situat …….., CF nr. 41501, nr. cadastral 15310, CF nou 201437, CAD nou 15310, poziția 25 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 62 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1741/05.06.2007 de BNPA „Mone Gabriela Olga şi Andrei Aurel Jean” în privința următoarelor terenuri: 11.1 Teren intravilan, în suprafață de 2356,88 mp, situat în ……., tronson 1, lot 1, CF vechi 40139, CAD vechi 14603, CF nou 207016, CAD nou 207016, poziția 3 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 67 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.2 Teren intravilan, în suprafață de 1371,8 mp, situat în ……., tronson 1, lot 3,CF vechi 39917, CAD vechi 14604, CF nou 207029, CAD nou 14604, poziția 4 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 68 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.3 Teren intravilan, în suprafață de 1550,13 mp, situat în ……., tronson 1, lot 4, CF vechi 39912, CAD vechi 14605, CF nou 207053, CAD nou 14605, poziția 5 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 69 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.4 Teren intravilan, în suprafață de 579,86 mp, situat în ……, tronson 1, lot 5, CF vechi 39565, CAD vechi 14606, CF nou 207020, CAD nou 14606, poziția 6 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 70 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.5 Teren intravilan, în suprafață de 507,72 mp, situat în ……, tronson 2, lot 2, CF vechi 39552, CAD vechi 14637, CF nou 207012, CAD nou 207012, poziția 8 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 26 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.6 Teren intravilan, în suprafață de 938,21 mp, situat în ……., tronson 2, lot 3, CF vechi 39805, CAD vechi 14636, CF nou 207018, CAD nou 14636, poziția 9 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 25 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.7 Teren intravilan, în suprafață de 4413,32 mp, situat în …….., tronson 3, lot 1,CF vechi 39916, CAD vechi 14641, CF nou 207050, CAD nou 207050, poziția 11 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 30 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.8 Teren intravilan, în suprafață de 3651,19 mp, situat în ……., tronson 3, lot 3, CF vechi 39915, CAD vechi 14639, CF nou 207032, CAD nou 207032, poziția 12 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 28 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.9 Teren intravilan, în suprafață de 5372,81 mp, situat în ……., tronson 3, lot 5, CF vechi 39546, CAD vechi 14644, CF nou 207037, CAD nou 207037, poziția 13 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 33 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.10 Teren intravilan, în suprafață de 2985,69 mp, situat în ……, tronson 4, lot 4, CF vechi 39545, CAD vechi 14642, CF nou 207024, CAD nou 14642, poziția 14 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 31 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.11 Teren intravilan, în suprafață de 6920,98 mp, situat în …….., tronson 5, lot 6, CF vechi 39544, CAD vechi 14643, CF nou 207009, CAD nou 14643, poziția 16 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 32 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.12 Teren intravilan, în suprafață de 6472,61 mp, situat în …….., tronson 6, lot 2, CF vechi 39808, CAD vechi 14638, CF nou 207030, CAD nou 207030, poziția 17 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 27 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.13 Teren intravilan, în suprafață de 1694,17 mp, situat în ……, tronson 2, lot 1, CF vechi 41539, CAD vechi 15294, CF nou 207013, CAD nou 15294, poziția 28 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 34 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.14 Teren intravilan, în suprafață de 2255,67 mp, situat în ……, tronson 2, lot 8, CF vechi 41505, CAD vechi 15298, CF nou 206749, CAD nou 15298, poziția 29 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 36 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.15 Teren intravilan, în suprafață de 1397,49 mp, situat în …….., tronson 2, lot 9, CF vechi 41601, CAD vechi 15293, CF nou 207008, CAD nou 15293, poziția 30 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 74 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.16 Teren intravilan, în suprafață de 1587 mp, situat în ……, tronson 2, lot 10, CF vechi 41540, CAD vechi 15299, CF nou 207007, CAD nou 15299, poziția 31 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 37 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.17 Teren intravilan, în suprafață de 1104,86 mp, situat în ……., tronson 3, lot 2, CF vechi 41506, CAD vechi 15331, CF nou 207021, CAD nou 15326, poziția 32 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 39 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.18 Teren intravilan, în suprafață de 759,72 mp, situat în ……., tronson 3, lot 4, CF vechi 42205, CAD vechi 15297, CF nou 207052, CAD nou 15297, poziția 33 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 35 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.19 Teren intravilan, în suprafață de 1182,92 mp, situat în ……., tronson 3, lot 6, CF vechi 41541, CAD vechi 15331, CF nou 207026, CAD nou 15331, poziția 34 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 40 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.20 Teren intravilan, în suprafață de 4224,39 mp, situat în ……, tronson 4, lot 1, CF vechi 41511, CAD vechi 15325, CF nou 207003, CAD nou 207003, poziția 35 din Dispoziția nr. 1344/2004, poziția 38 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 11.21 Teren intravilan, în suprafață de 1.658,88 mp, situat în ……., tronson 2, lot 7, întabulat în CF nr. 39806, cu nr. cadastral 14640, poziția 10 din Dispoziția nr. 679/2004, poziția 29 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008; 12.Actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 2596/04.10.2016 de BIN „Vizireanu Raluca Meline” în privința terenului în suprafaţă de 1956,35 mp (1743 conform măsurătorilor cadastrale), situat în …….., CF nr. 49846, nr. cadastral 15115, CF nou 216494, CAD nou 216494, poziția 12 din Dispoziția nr. 796/2004, poziția 72 din dispozitivul Deciziei nr. 32/A din 07.02.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie în dosarul nr. 6536/2/2008. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat ți Ambient S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 350 mp, situat în ……., înscris în CF nr. 201441 Constanţa, CAD 14648. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 2.356 mp, situat în ……., Tronson I, lot 1, înscris în CF nr. 207016 Constanţa, CAD 207016. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1371,8 mp, situat în ……., Tronson I, lot 3, înscris în CF nr. 207029 Constanţa, CAD 14604. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.550 mp, situat în …….., Tronson I, lot 4, înscris în CF nr. 207053 Constanţa, CAD 14605. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 579 mp, situat în ………, Tronson I, lot 5, înscris în CF nr. 207020 Constanţa, CAD 14606. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică asupra cotei de 22,05%, Borcea Cristian asupra cotei de 12,25 %, Camboianu Mihai asupra cotei de 1%, Habitat și Ambient SA asupra cotei de 50%, Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 507 mp, situat în ………, Tronson 2, lot 2, înscris în CF nr. 207012 Constanţa, CAD 207012. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 938 mp, situat în …….., Tronson 2, lot 3, înscris în CF nr. 207018 Constanţa, CAD 14636. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.658 mp, situat în ……, Tronson 2, lot 7, înscris în CF nr. 207912 Constanţa, CAD 14640. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 4.413 mp, situat în ……., Tronson 3, lot 1, înscris în CF nr. 207050 Constanţa, CAD 207050. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 3.651 mp, situat în …….., Tronson 3, lot 3, înscris în CF nr. 207032 Constanţa, CAD 207032. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 5.373 mp, situat în …….., Tronson 3, lot 5, înscris în CF nr. 207037 Constanţa, CAD 207037. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 2.985 mp, situat în …….., Tronson 4, lot 4, înscris în CF nr. 207024 Constanţa, CAD 14642. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 6.920 mp, situat în ….., Tronson 5, lot 6, înscris în CF nr. 207009 Constanţa, CAD 14643. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 6.472,61 mp din acte, situat în ……., Tronson 6, lot 2, înscris în CF nr. 207030 Constanţa, CAD 207030. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Habitat și Ambient SA în cotă indiviză de 50,51%, și Giurgiucanu Georgică în cotă de 49,49%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 500 mp, situat în ………, înscris în CF nr. 234799 Constanţa, CAD 234799. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 290 mp, situat în …….., înscris în CF nr. 201424 Constanţa, CAD 14748. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică, asupra imobilului teren în suprafaţă de 765 mp, situat în ………., înscris în CF nr. 203347 Constanţa, CAD 14749. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 1000 mp, situat în …….., înscris în CF nr. 209416 Constanţa, CAD 14738. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Borcea Cristian, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.743 mp, situat în ……, înscris în CF nr. 216494 Constanţa, CAD 216494. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Habitat și Ambient SA în cotă indiviză de 50,51%, și Giurgiucanu Georgică în cotă de 49,49%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 688 mp, situat în ………., înscris în CF nr. 216437 Constanţa, CAD 216437. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 28.489 mp din acte, situat în ……., lot 1, judeţul Constanţa, înscris în CF nr. 216344 Constanţa, CAD 216344. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Habitat și Ambient SA în cotă indiviză de 50%, și Giurgiucanu Georgică în cotă de 50%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.890 mp, situat în …….., înscris în CF nr. 216400 Constanţa, CAD 216400. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Habitat și Ambient SA în cotă indiviză de 50%, și Giurgiucanu Georgică în cotă de 50%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 479 mp, situat în …….., lot 2, înscris în CF nr. 216404 Constanţa, CAD 216404. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică în cotă indiviză de 29,95%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 496 mp, situat în ………, înscris în CF nr. 237599 Constanţa, CAD 237599. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică în cotă indiviză de 27,95%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 618 mp, situat în ……….., înscris în CF nr. 216403 Constanţa, CAD 216403. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică în cotă indiviză de 27,95%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 551 mp, situat în ………, înscris în CF nr. 216439 Constanţa, CAD 216439. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică în cotă indiviză de 27,95%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 496 mp, situat în ………, lot 6, Zona Faleză Nord, înscris în CF nr. 216402 Constanţa, CAD 216402. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică în cotă indiviză de 27,95%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 465 mp, situat în ………., lot 7, Zona Faleză Nord, înscris în CF nr. 216391 Constanţa, CAD 216391. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică, asupra imobilului teren în suprafaţă de 611,54 mp, situat în ……., înscris în CF nr. 201414 Constanţa, CAD 15309. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient SA, asupra imobilului teren în suprafaţă de 330 mp, situat în ……, înscris în CF nr. 201412 Constanţa, CAD 201412. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient SA, asupra imobilului teren în suprafaţă de 2426 mp, situat în ……., înscris în CF nr. 201410 Constanţa, CAD 15314. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient SA, asupra imobilului teren în suprafaţă de 955 mp, situat în …….., judeţul Constanţa, înscris în CF nr. 201404 Constanţa, CAD 15313. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient SA, asupra imobilului teren în suprafaţă de 250 mp, situat în ……, înscris în CF nr. 201416 Constanţa, CAD 15305. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient SA, asupra imobilului teren în suprafaţă de 250 mp, situat în …….., înscris în CF nr. 201402 Constanţa, CAD 15303. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtei Habitat și Ambient SA, asupra imobilului teren în suprafaţă de 491 mp, situat în …….., înscris în CF nr. 201407 Constanţa, CAD 15311. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâtului Giurgiucanu Georgică în cotă indiviză de 77,95%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 2.219 mp, situat în ……., înscris în CF nr. 201442 Constanţa, CAD 15315. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Habitat și Ambient SA în cotă indiviză de 50%, și Giurgiucanu Georgică în cotă de 50%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.703 mp, situat în ………, înscris în CF nr. 201436 Constanţa, CAD 20380. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Săvulescu Emil Dragoş și Săvulescu Rodica Cristina, asupra imobilului teren în suprafaţă de 200 mp, situat în ……., înscris în CF nr. 201437 Constanţa, CAD 15310. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.694 mp, situat în ……., Tronson 2, lot 1, înscris în CF nr. 207013 Constanţa, CAD 15294. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 2.256 mp, situat în ………, Tronson 2, lot 8, înscris în CF nr. 206749 Constanţa, CAD 15298. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.397 mp, situat în ……., Tronson 2, lot 9, înscris în CF nr. 207008 Constanţa, CAD 15293. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.587 mp, situat în …….., Tronson 2, lot 10, înscris în CF nr. 207007 Constanţa, CAD 15299. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică pentru cota de 9,367% și Săvulescu Geta pentru cota de 5,324%, asupra imobilului teren în suprafaţă de 1.104 mp, situat în …….., Tronson 3, lot 2, înscris în CF nr. 207021 Constanţa, CAD 15326. Dispune radierea dreptului de proprietate întabulat în favoarea pârâţilor Giurgiucanu Georgică asupra cotei de 22,05%, Borcea Cristian a

