Primăriile sunt obligate să anunțe concurenții despre locurile unde se vor putea întâlni cu alegătorii și unde își pot afișa materialele electorale

În cel mult cinci zile, primăriile orașelor și satelor sunt obligate să definitiveze și să anunțe concurenții electorali despre locurile destinate afișajului electoral și despre edificiile și spațiile ce vor putea fi folosite pentru întâlnirile cu alegătorii.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, deciziile respective urmează să fie afișate cel târziu cu trei zile înainte de începutul campaniei electorale, adică până în 26 august, imediat la sediul acestor autorități și sunt aduse la cunoștința subiecților interesați prin intermediul mass-mediei sau al altor mijloace de comunicare disponibile.

Legislația electorală prevede că panourile fixe trebuie să aibă o suprafață minimă de doi metri pătrați și vor fi amplasate cel puțin două la fiecare 6 mii de alegători.

Panourile vor fi curățate săptămânal prin grija subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice locale. Autoritățile vor stabili ziua din cursul săptămânii în care panourile cu anunțuri de mică publicitate și publicitatea electorală vor fi curățate.