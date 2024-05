Primul satelit din lemn, construit în Japonia, va fi lansat în această toamnă

Satelitul experimental, dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea Kyoto şi de compania forestieră Sumitomo Forestry, are forma unui cub cu latura de 10 centimetri.

The world’s first wooden satellite has been built by Japanese researchers who say their tiny cuboid craft will be blasted off on a SpaceX rocket in September https://t.co/ff8sO1VI0K

— Katie Forster (@katieforster) May 29, 2024