Primul vaccin împotriva cancerului la plămâni intră în faza testelor pe oameni în şapte ţări

Medicii au început să testeze pe pacienţi primul vaccin din lume împotriva cancerului pulmonar care funcţionează cu tehnica ARN mesager (ARNm), în timp ce experţii salută potenţialul său „revoluţionar” de a salva mii de vieţi, relatează The Guardian.

Cancerul pulmonar este cel mai frecvent cancer care cauzează decesul la nivel mondial, fiind responsabil pentru aproximativ 1,8 milioane de decese în fiecare an. Ratele de supravieţuire în cazul celor cu forme avansate ale bolii, atunci când tumoarea s-a răspândit, sunt deosebit de scăzute. În prezent, experţii testează o nouă injecţie care instruieşte organismul să vâneze şi să ucidă celulele canceroase – apoi le împiedică să revină. Cunoscut sub numele de BNT116 şi fabricat de BioNTech, vaccinul este conceput pentru a trata cancerul pulmonar cu celule non-small (NSCLC), cea mai frecventă formă a bolii. Studiul clinic de fază 1, primul studiu pe oameni al BNT116, a fost lansat în 34 de centre de cercetare din şapte ţări: Regatul Unit, SUA, Germania, Ungaria, Polonia, Spania şi Turcia. În total, 130 de pacienţi – de la stadii incipiente, înainte de operaţie sau radioterapie, până la stadii avansate ale bolii sau care au un cancer recurent – sunt înscrişi pentru a primi vaccinul împreună cu imunoterapia. Marea Britanie are şase centre, situate în Anglia şi Ţara Galilor, iar primul pacient britanic a primit marţi doza iniţială a vaccinului.

AVANTAJELE ARNm FAŢĂ DE CHIMIOTERAPIE Injecţia utilizează ARN mesager (ARNm), similar vaccinurilor anti-Covid-19, şi funcţionează prin a prezenta sistemului imunitar markerii tumorali din NSCLC, pentru a stimula organismul să lupte împotriva celulelor canceroase care au aceşti markeri. Scopul este de a întări răspunsul imun al unei persoane la cancer, lăsând în acelaşi timp celulele sănătoase neatinse, spre deosebire de chimioterapie. „Intrăm acum în această nouă eră foarte interesantă a studiilor clinice de imunoterapie pe bază de ARNm pentru a investiga tratamentul cancerului pulmonar”, a declarat profesorul Siow Ming Lee, consultant oncolog medical, care conduce studiul în Regatul Unit. „Este simplu de administrat şi poţi selecta antigene specifice din celula canceroasă şi apoi le poţi viza. Această tehnologie este următoarea mare fază în tratamentul cancerului”, arată specialistul. Janusz Racz, de 67 de ani, din Londra, a fost prima persoană care a primit vaccinul în Regatul Unit. El a fost diagnosticat în luna mai şi, la scurt timp după aceea, a început chimioterapia şi radioterapia. Cercetător specializat în AI, el a declarat că profesia sa l-a inspirat să ia parte la studiu. „Şi eu sunt om de ştiinţă şi înţeleg că progresul ştiinţei – în special în medicină – constă în faptul că oamenii sunt de acord să fie implicaţi în astfel de investigaţii”, a spus el. „Ar fi foarte avantajos pentru mine, deoarece este o nouă metodologie care nu este disponibilă pentru alţi pacienţi şi care mă poate ajuta să scap de cancer. Şi, de asemenea, pot face parte din echipa care poate furniza dovada de concept pentru această nouă metodologie, iar cu cât va fi implementată mai repede în întreaga lume, cu atât mai mulţi oameni vor fi salvaţi”, a declarat el.

Racz a primit marţi şase injecţii consecutive la interval de cinci minute, timp de 30 de minute. Fiecare injecţie conţinea diferite secvenţe de ARN. El va primi vaccinul în fiecare săptămână timp de şase săptămâni consecutive şi apoi la fiecare trei săptămâni timp de 54 de săptămâni. „Sperăm că adăugarea acestui tratament suplimentar va opri revenirea cancerului, deoarece de multe ori pentru pacienţii cu cancer pulmonar, chiar şi după operaţie şi radiaţii, acesta revine”, spune dr. Lee. „Lucrez în cercetarea cancerului pulmonar de 40 de ani. Când am început, în anii 1990, nimeni nu credea că chimioterapia funcţionează. Acum ştim că aproximativ 20-30% (dintre pacienţi) rămân în viaţă cu stadiul 4 cu imunoterapie şi acum vrem să îmbunătăţim ratele de supravieţuire. Deci, sperăm că acest vaccin ARNm ar putea oferi un impuls suplimentar. Sperăm să trecem la faza 2, faza 3 şi apoi să sperăm că va deveni standard de îngrijire la nivel mondial şi va salva o mulţime de pacienţi cu cancer pulmonar”, a declarat cercetătorul.

