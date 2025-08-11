Procuratura Generală refuză să se autosesizeze în cazul declarațiilor lui Igor Grosu despre „șantajul politic” asupra primarilor neafiliați PAS

Procuratura Generală anunță că nu se va autosesiza în urma declarațiilor făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, referitoare la presupusul „șantaj politic” asupra unor primari neafiliați Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Instituția invocă „lipsa unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni” și „absența unui temei legal” care să justifice inițierea unei anchete. Procurorii susțin că, în lipsa unor probe concrete sau a unei sesizări formale din partea persoanelor vizate, nu pot interveni.

Declarațiile lui Igor Grosu, făcute recent în spațiul public, au stârnit reacții din partea opoziției, care a cerut organelor de drept să investigheze acuzațiile de presiuni asupra administrațiilor locale. Liderul PAS nu a prezentat însă nume sau dovezi specifice care să susțină afirmațiile sale.