Ion Ceban, interzis la București, primit la Roma: „Vă salut din Italia. Chișinăul a semnat acorduri în valoare de peste 2 miliarde 200 de milioane lei pentru diferite proiecte importante”

Primarul capitalei, Ion Ceban, se află în acest moment în Italia, țară care face parte din spațiul Schengen, în care ar fi fost interzis pentru o perioadă de 5 ani, la comanda regimului PAS.

„Dragi cetățeni, eu sunt în Italia, la Roma. Am câteva zile pline de intrevederi, evenimente și discuții despre care vă vor informa suplimentar.

Am vrut să accentuez că doar în ultimele două săptămâni, Chișinăul a semnat acorduri în valoare de peste 2 miliarde 200 de milioane lei pentru diferite proiecte importante pentru Chișinău prin suportul și finanțarea prin diferite instrumente a Uniunii Europene”, a declarat Ion Ceban.